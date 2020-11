Tres noves línies de bus per connectar la Catalunya Nord amb les comarques gironines

El grup gironí TEISA estrenarà, aquest dilluns 30 de novembre, tres línies regionals internacionals d’autobús que connectaran poblacions transfrontereres de la Catalunya Nord amb les comarques gironines i possibilitarà la connexió fins a Perpinyà, previ transbordament. Mitjançant el projecte europeu ConnECT, que té com a socis la Generalitat de Catalunya, la Regió d’Occitània i el Consell Departamental dels Pirineus Orientals, es posaran en marxa tres recorreguts.La connexió diària amb Perpinyà i altres pobles de la Catalunya Nord, l’Alt Empordà i el Ripollès serà possible en les tres línies: amb la C3, que ressegueix, entre altres punts, Figueres, La Jonquera, Els Límits, El Pertús i El Voló; amb la C4 que uneix Figueres, Maçanet de Cabrenys, Costoja i Sant Llorenç de Cerdans; i amb la C5 que recorre Camprodon, Molló, Prats de Molló i La Presta. Els nous recorreguts s'efectuaran en els dos sentits.Àlex Gilabert, director-gerent de TEISA, explica que aquest projecte «és una nova aposta pel nostre territori, ja que fins ara la connexió regional en autocar transfronterer entre Catalunya i França era inexistent. És un projecte nou perquè són línies regionals internacionals; en el mercat ja existeixen línies internacionals, però majoritàriament són de llarga distància. Ara, podrem connectar les poblacions gironines transfrontereres amb els municipis veïns francesos en transport públic».Referent a la demanda de les línies, Gilabert subratlla que «en els casos de les línies C4 i C5 no hi havia una petició concreta perquè probablement vivim molt d’esquena al territori francès, que tenim a tocar, i viceversa. És cert que entre Camprodon i Prats de Molló hi ha una relació propera, igual que entre Maçanet de Cabrenys i Sant Llorenç de Cerdans, però sovint no es planteja en transport públic i ara serà una realitat». Gilabert destaca que «en el cas de la línia C3, entre La Jonquera i El Pertús, per la població francesa que tot sovint s’hi desplaça sí que pot ser una demanda potencial molt raonable atendre-la també amb transport públic. Per què no anar a comerços de La Jonquera en autocar des de Perpinyà o el Voló? Ara, serà possible».Crear aquestes noves línies també suposarà, per a TEISA, ampliar la plantilla de treballadors: «Hem incorporat personal conductor a les nostres bases de l’Alt Empordà (Figueres) i el Ripollès (Camprodon), creant nous llocs de treball malgrat aquests moments tan difícils pel transport públic i per l’autocar», apunta el director-gerent. Per a TEISA, aquesta serà la primera experiència internacional en transport regular.A partir del dilluns 30 de novembre el recorregut C3 estarà en funcionament cada dia, inclosos festius (entre les 6.25 h i les 21.50 h), i recorrerà Figueres, Hostalets de Llers, Pont de Molins, N-II, la Jonquera (amb serveis fins a Agullana i Cantallops), els Límits i el Voló, amb connexió a Perpinyà. La línia C4 farà, entre dilluns i dissabtes feiners (entre les 7.30 h i les 20.40 h), el següent recorregut: Figueres, Pont de Molins, Les Escaules, Boadella, Biure, Darnius, Maçanet de Cabrenys, Tapis, Costoja i Sant Llorenç de Cerdans, amb connexió a Arles de Tec i Perpinyà. I la C5 resseguirà (diàriament entre les 8.10 i 18.45 h) Camprodon, Molló, Cruïlla, Coll d’Ares, Prats de Molló i La Presta, amb connexió amb Arles de Tec i Perpinyà. Des de Camprodon es pot connectar fins a Ripoll, l’Hospital de Campdevànol i també Barcelona.El temps total d’un trajecte entre Figueres i Perpinyà, comptant el transbordament al Voló, per exemple, serà d’una hora i trenta minuts. Àlex Gilabert defensa que «evidentment aquest temps pot ser menys competitiu que amb el TAV, però amb el nostre servei de bus regional transfronterer es permet completar la freqüència de transport públic entre Figueres i Perpinyà. A més, donem una fluïdesa i connexió a la resta de poblacions on no hi ha TAV, com La Jonquera, o permetem el desplaçament des del centre de Figueres sense haver d’anar fins a l’estació de Vilafant». Els horaris es poden consultar al web mou-te.gencat.cat ConnECT és un projecte que serveix per ampliar i millorar el servei d’autobús de l’Espai Català Transfronterer. Implementa noves rutes d’autobús per afavorir la mobilitat i la interconnexió, la coordinació i la millora d’horaris i freqüències entre municipis, regions i veïnatge a totes dues bandes de la frontera. Aquest nou projecte europeu compta amb cinc línies i les dues restants ja es van posar en funcionament el setembre. Es tracta de les línies C1 (Porté-Puigcerdà-Montlluís) i C2 (Formiguera-Puigcerdà-Er), que connecten en bus els ciutadans francesos amb l’Hospital de la Cerdanya i l’estació de tren de Puigcerdà, i els ciutadans de la Cerdanya amb l’estació d’esquí de Porté, amb Montlluís i, fins i tot, els permet arribar a Perpinyà. Properament també hi haurà dues línies de llarg recorregut que s’allargaran fins La Guingueta d’Ix: Girona-Puigcerdà-Llívia, operada per TEISA, i Barcelona-Puigcerdà-Llívia.Tota la xarxa de transport públic de la Regió d’Occitània, així com informació actualitzada de les línies -recorreguts, parades, horaris - ja es pot consultar al cercador de rutes “Mou-te amb transport públic per Catalunya”, des de la pàgina web i a través de qualsevol dispositiu mòbil. El projecte ConnECT està cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona transfronterera Espanya-França-Andorra, i se centra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i ambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.El Grup TEISA (Transports Elèctrics Interurbans SA) és una empresa familiar que es va fundar el 13 de març del 1920 a Banyoles. Compta amb 62 línies de transport regular i a la demanda i amb un centenar de rutes escolars i de transport adaptat, a més d’oferir serveis turístics i d’excursions d’àmbit nacional i circuits internacionals en autocar. TEISA és present a quasi tot el territori gironí i part del barceloní, ja que dona servei a poblacions com Sant Feliu de Guíxols, Girona, Banyoles, Olot, Ripoll, Camprodon, Puigcerdà, Figueres, Santa Coloma de Farners, Sant Hilari Sacalm, Sant Celoni, Vic i Barcelona, entre d’altres.L’any passat va rebre un reconeixement per l’aposta per la sostenibilitat en les flotes de vehicles. Es tracta del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, que reconeix l’aposta pel medi ambient i la reducció de gasos contaminants de la flota de la companyia. Als últims tres anys han invertit set milions d’euros en la renovació de busos i d’autocars. També el 2019, TEISA i l’empresa altempordanesa David i Manel van sumar esforços i van quedar integrades dins del mateix grup d’empreses dedicades al transport de viatgers en autocar i en autobús. Aquest no és el primer cop que TEISA s’annexiona amb altres empreses ja que al 2015 va entrar a formar part del Grup La Hispano Hilarienca, fundada el 1927 i amb serveis de transport escolar a les comarques de La Selva i el Gironès.

