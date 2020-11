El relator de Tortures de l'ONU critica que s'ignorin recomanacions com la dels presos

El relator de Tortures de les Nacions Unides, Nils Melzer, ha dit veu “problemàtic" que els estats no segueixin les recomanacions de l’ONU, en referència a l’incompliment de l'Estat en la resolució del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries que demanava l'alliberament dels presos independentistes.Així s'ha expressat preguntat per aquest fet en la inauguració del Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona, que estrenarà el film The War on Journalism: The case of Julian Assange i que comptava amb la participació del pare de Julian Assange, John Shipton. Nils Melzer ha orientat la intervenció a la pressumpta tortura psicològica a Assange i ha dit que no ha tingut “cap judici just” en els processos legals que ha patit fins ara.El festival estrenarà l'1 de desembre el film que relata el cas de Julian Assange, dirigit per Juan Luis Passarelli. Es llançarà en un moment crucial del cas, que tindrà una resolució el pròxim 4 de gener quan la justícia britànica decideixi si l’extradeix. A més d’assegurar que no tindrà una “resolució justa”, ha denunciat la creació per part dels estats d'"una narrativa pública" contra Assange per "criminalitzar la veritat", motiu pel qual ha declarat "preocupant" la no cooperació dels estats".A banda, John Shipton, pare d'Assange, ha fet referència a l'estat del seu fill i ha apuntat que "Julian és resilient" i que "després de deu anys de tortura té l'esperit fort”.La 17a edició del Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona s’inaugurarà l’1 de desembre amb el llançament del film The War on Journalism: The Case of Julian Assange i es podrà seguir a través de les xarxes socials del festival. El certamen recull més de 110 pel·lícules documentals i de ficció i animació que es projectaran online i que es podràn veure fins el 5 de març.A més, comptarà amb masterclass, projeccions de pel·lícules a universitats i centres penitenciaris i actuacions a galeries d’art. El festival culminarà amb el Fòrum Internacional de Drets Humans, que farà durant el primer trimestre del 2021.Els films de l’edició d’enguany tracten temàtiques com el canvi climàtic, el desenvolupament democràtic, els drets fonamentals, l’empoderament ciutadà, la pobresa, els drets dels nens i la protecció als ancians, els drets laborals o la llibertat d’expressió. També parlen sobre discursos d’odi, violència, èxodes migratoris o la crisi econòmica i sanitària.Entre els directors destaquen noms com Ai Weiwei amb 'Coronation', Jafar Panahi amb '3 Face', Aki Kaurismäki amb 'El otro lado de la esperanza' o Hirokazu Kore-eda amb 'Un asunto de família'.La cloenda del certamen culminarà amb l’entrega de premis el 5 de març, juntament amb la taula rodona 'Con amor desde Centroamérica', que reflexionarà al voltant de la fugida dels ciutadans centroamericans, en el marc del 70è aniversari de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats.

