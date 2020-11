Europa veu possible que la vacunació contra la Covid-19 comenci aquest any

Altres notícies que et poden interessar

Brussel·les veu possible que la vacunació contra la Covid-19 comenci abans de finals d'any. "Els primers ciutadans europeus podrien ser vacunats abans de finals de desembre", ha dit aquest dimecres la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen.A l'espera que alguna de les candidates demani l'autorització provisional a l'Agència Europea del Medicament i que el regulador li doni el vistiplau, la Comissió Europea ja demana als estats que preparin la "logística" per distribuir milions de dosis. "És el nostre bitllet per sortir d'aquesta pandèmia", ha assegurat Von der Leyen.Per la seva banda, l'eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides ha afirmat que es mouran "tan ràpid com puguin" per permetre el regulador doni la seva opinió sobre les vacunes candidates en "setmanes" sense sacrificar els criteris de seguretat. Per ara, cap farmacèutica ha demanat l'autorització al regulador europeu, si bé Pfizer-BioNTech ja han fet aquest pas als Estats Units i podrien fer el mateix a la Unió Europea aviat.

