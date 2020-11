El jutge deixa en llibertat Angela Dobrowolski després d'haver intentat assaltar el domicili de Mainat

El jutjat d'Instrucció 4 d'Arenys de Mar ha deixat en llibertat provisional les dues persones que ahir van intentar assaltar el domicili de Josep Maria Mainat. Els dos detinguts són Angela Dobrowolski i el seu amant, Gabriel. Han declarat aquest dimecres davant del jutge, que n'ha acordat la llibertat provisional amb l'obligació d'estar a disposició del jutjat sempre que se'ls requereixi. Cap de les acusacions ha demanat mesures cautelars.Angela Dobrowolski va ser desnonada del seu domicili familiar de Barcelona fa tot just unes setmanes, al barri d'Horta, perquè Mainat recuperés l'habitatge. Aquest matí, el productor de televisió ha detallat que havia intentat forçar el pany de la porta fins que ahir va decidir intentar entrar per la teulada amb una escala. Va ser arrestada per la Policia Local de Canet de Mar i després va ser traslladada a una comissaria dels Mossos d'Esquadra.Mainat té dubtes sobre el fet que la policia tracti el cas com un presumpte robatori amb força: "Per robar no crec perquè no és una casa on hi hagi molta cosa a robar, és una segona residència i no hi ha quadres ni escultures ni res. Jo crec que aquesta seria una de les coses que la policia ha de posar sobre la taula, però és una especulació".Dobrowolski segueix investigada per presumptament intentar matar Mainat injectant-li insulina sabent que és diabètic, suposadament per conservar la seva part d'herència mentre estaven en tràmits de separació.El 25 d'octubre, el jutge que instrueix la investigació li va imposar un ordre d'allunyament de Mainat i dels fills que tenen en comú, i va desestimar enviar-la a presó provisional, però li va retirar el passaport i li va ordenar seguir presentant-se al jutjat una vegada per setmana.

