El perfil dels candidats lleidatans pel 14-F: joves i experimentats

Les eleccions catalanes previstes pel 14 de febrer (si ho permet la situació sanitària) apunten a una intensa batalla política a la demarcació de Lleida. Les formacions ultimen les llistes i ungeixen els candidats, que en el cas de Ponent i del Pirineu, estan tallats per un patró similar: joves i amb quilometratge polític. ERC confia en Marta Vilalta per guanyar els comicis d'una vegada per totes a la demarcació. La secretària general adjunta, natural de Torregrossa (Pla d'Urgell), ha guanyat protagonisme en els darrers anys en el sí de la formació republicana, de la qual n'és també la portaveu. El seu repte és donar-li el tomb als resultats del 2017, quan ERC va quedar en segona posició rere JuntsxCat amb el lideratge de Meritxell Serret, que va fer campanya des de Brussel·les i va aconseguir cinc diputats, un menys que els post-convergents.Vilalta no coneix encara tots els rivals independentistes que tindrà, perquè ni JuntsxCat ni tampoc la CUP han decidit els seus caps de llista lleidatans. Josep Maria Forné, candidat de Junts pel Sí al 2015, s'apunta com una opció dels puigdemontistes, que estan en plena tasca de calibratge del candidat idoni. Els cupaires, per la seva banda, contemplen entre quatre i cinc noms per encapçalar la llista i entre els quals s'hi troba Pau Juvillà, exregidor de la Paeria i un dels actius dels antisistema a Ponent.L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, serà el cap de cartell del PDECat i posarà a prova la fortalesa de la candidatura de Puigdemont després de l'escissió i la capacitat de volar en solitari de la formació que avala Artur Mas. Solsona vol treure el cap entre els 15 diputats que es reparteixen a la demarcació de Lleida i, per fer-ho, confia en la credencial que li dona ser un dels alcaldes catalans amb més suports dels seus veïns. Les seves candidatures electorals locals es compten amb majories absolutes, tres.Jordi Pou, un dels fotògrafs més reconeguts de Lleida, encapçalarà la llista de Demòcrates . Pou, que és dels més novells en la qüestió política, va formar part del projecte de Primàries, amb qui es va presentar per ser alcalde de Lleida l'any 2019.Qui repetirà com a líder de llista és Òscar Ordeig, etern candidat a l'alcaldia de la Seu d'Urgell i un polític forjat al Parlament de Catalunya. El líder del PSC a Lleida, que va començar com a diputat l'any 2014 després de la renúncia d'Àngel Ros, té al davant la possibilitat de recollir els seus millors resultats en uns comicis al Parlament després de dues eleccions en les quals la marca del PSC cotitzava a la baixa i només va obtenir un seient a la cambra catalana.A la banda dels comuns, tot apunta que el cap de cartell serà Jaume Moya, exdiputat a Madrid i una de les figures de consens de la formació a les terres de Lleida. El seu pas per la capital va durar dues legislatures i ara pretén guanyar la representativitat per En Comú Podem després que Sara Vilà no aconseguís entrar en les dues darreres conteses electorals. La candidatura de Moya es farà oficial en els propers dies.Marisa Xandri es perfila per liderar la llista del PP després del fracàs de Dante Pérez, l'alcalde de Gimenells que va estripar el carnet del PSC i que va acabar fitxant el dia següent pels populars. Xandri, que és regidora a la Paeria, aspira a obtenir l'escó perdut i que en els darrers anys ha anat a parar a les files de Ciutadans, que tornaria a comptar amb Jorge Soler, actual coordinador del partit a Lleida. Després d'aconseguir tres escons, la feina de Soler serà ara la de guanyar representació d'acord amb unes enquestes que apunten a un daltabaix de la formació taronja.

