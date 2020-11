Les mutacions han fet el coronavirus més contagiós?

Altres notícies que et poden interessar

Cap de les mutacions actualment documentades al virus SARS-CoV-2, que provoca la Covid-19, sembla augmentar la seva transmissibilitat en els humans, segons un estudi dirigit per investigadors de la University College de Londres a través de l'anàlisi dels genomes dels virus de més de 46.000 infectats de 99 països estudiats fins a finals de juliol.Aquest descobriment inclou una mutació en la proteïna spike del virus anomenada D614G, que ha estat identificada en visons com una mutació comú que pot fer que el virus sigui més transmissible. La nova evidència científica apunta que aquesta mutació no està associada amb un augment significatiu de la transmissió."Ens vam adonar des del principi de la pandèmia que necessitàvem nous enfocaments per analitzar enormes quantitats de dades gairebé en temps real per detectar noves mutacions en el virus que puguin afectar la seva transmissió o la gravetat dels símptomes. Afortunadament, vam descobrir que cap d'aquestes mutacions està fent que la Covid-19 es propagui amb més rapidesa, però hem de mantenir-nos atents i continuar monitoritzant les noves mutacions, en particular mentre les vacunes es van estenent", explica Lucy van Dorp, primera autora de l'estudi, publicat a la revista Nature Communications Els coronavirus com el SARS-CoV-2 són un tipus de virus d'ARN que poden desenvolupar mutacions de tres maneres diferents: a partir d'errors de còpia durant la replicació viral, a través d'interaccions amb altres virus que infecten la mateixa cèl·lula (recombinació o reordenació), o poden ser induïts per sistemes de modificació de l'ARN de l'hoste que formen part de la immunitat (per exemple, el propi sistema immunològic d'una persona).La majoria de les mutacions són neutres, mentre que d'altres poden ser avantatjoses o perjudicials per al virus. Tant les mutacions neutres com les avantatjoses poden ser més freqüents a mesura que es transmeten als virus descendents. En el seu treball, els investigadors han identificat fins ara 12.706 mutacions en el coronavirus. En 398 de les mutacions, hi ha una forta evidència que han passat repetidament i de forma independent. D'elles, els investigadors es van centrar en 185 mutacions que s'han produït almenys tres vegades de forma independent durant el curs de la pandèmia.Els investigadors no van trobar proves que cap de les mutacions comuns estigui augmentant la transmissibilitat del virus. En canvi, van trobar que la majoria d'aquestes mutacions són neutrals. Els investigadors van descobrir que la majoria de les mutacions comuns semblen haver estat induïdes pel sistema immunològic humà.Aquesta situació contrasta amb una altra anàlisi del mateix equip sobre el que va passar quan la SARS-CoV-2 va saltar posteriorment dels humans als visons de granja. "Quan vam analitzar els genomes del virus procedents del visó, ens va sorprendre veure que la mateixa mutació apareixia una vegada i una altra en diferents granges de visons, tot i que aquestes mateixes mutacions poques vegades s'havien observat en humans anteriorment", comenta Van Dorp.És d'esperar que un virus muti i eventualment es divideixi en diferents llinatges a mesura que es torna més comú en les poblacions humanes, però això no implica necessàriament que sorgeixin branques més transmissibles o nocius. "El virus sembla estar ben adaptat a la transmissió entre humans, i pot ser que ja hagués arribat al seu estat òptim d'aptitud en l'hoste humà en el moment que es va identificar com un nou virus", apunta Van Dorp.

