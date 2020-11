ERC acorda amb la Moncloa 2.339 milions en inversions per a Catalunya

Gabriel Rufián: "Voler liderar, gestionar i governar el mentrestant no ens fa menys republicans i menys independentistes i menys d'esquerres, ens fa més útils"

L'acord d'ERC amb el govern espanyol per aprovar els pressupostos eleva fins als 2.339,4 milions d'euros la inversió prevista per a Catalunya. Aquesta quantitat suposa un 19,13% respecte el total, un percentatge que per primera vegada s'equipara a l'aportació catalana al PIB estatal, una reivindicació històrica dels partits catalans. Per garantir-ne el nivell d'execució -un altre dels memorials de greuges que denuncia el Govern-, se'n farà un control a través de la comissió mixta Estat-Generalitat d'infraestructures.El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, i el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, han estat els encarregats de solemnitzar aquest dimecres el sí del seu partit als pressupostos de Pedro Sánchez, el mateix sentit de vot que formacions com Bildu o el PNB. Aragonès ha destacat que l'entesa s'assoleix per "responsabilitat", tenint present la urgència econòmica derivada de la pandèmia i "l'obligació" que tenen els dirigents polítics d'aconseguir "tots els recursos d'on sigui" per ajudar a la ciutadania. La consigna d'ERC, ha insistit, és doble: "Ajudar la gent mentre es construeix la República Catalana". Rufián ho ha definit com "gestionar el mentrestant".En aquest sentit, Aragonès i Rufián han subratllat especialment la importància del nivell d'inversió acordat per a Catalunya. Inicialment, els comptes del PSOE i de Podem preveien que fos del 16,5% -1.999 milions d'euros-, però finalment i en virtut de l'acord, s'incrementa fins al 19,13% i, per tant, els 2.300 milions. Tenint present l'historial d'incompliments en l'execució que s'arrossega, Aragonès ha explicitat que s'ha pactat una clàusula per evitar que les inversions no arribin de forma efectiva o que ho facin per sota de la mitjana estatal. S'ha fixat que el control es faci a través de la comissió mixta Estat-Generalitat d'infraestructures.El traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital (IMV) és un altre dels punts clau de l'acord dels republicans amb el govern espanyol. Tal com va avançar aquest dimarts NacióDigital , la Generalitat es farà càrrec de la tramitació i concessió d'aquesta prestació, que requerirà de la transferència econòmica estatal corresponent. Aragonès ha subratllat que l'IMV és una "eina troncal de l'estat del benestar" i ha argumentat que es contractarà personal nou per evitar els problemes burocràtics que ha tingut fins ara i que ha provocat importants retards en la concessió.Un altres dels aspectes inclosos en l'acord dels republicans amb la Moncloa és la participació "directa" en la gestió dels recursos que s'esperen dels fons europeus, un dels cavalls de batalla del vicepresident. La previsió és que durant el 2021 la Generalitat rebi 596 milions d'euros directes. 225 milions es destinaran a habitatge i 371 a polítiques mediambientals. Una altra de les novetats incloses en l'acord és que, per primera vegada, la Generalitat entrarà a formar part de la gestió del Consorci de la Zona Franca. Podrà nomenar dos membres del ple i un d'ells ocuparà la vicepresidència segona. "La no participació de la Generalitat en un organisme econòmic d'un impacte tan significatiu en el territori català és una anomalia que únicament s'explica per raons històriques", asseguren els republicans.ERC ha subratllat altres aspectes de l'acord ja avançat per Rufián aquest dimarts, com ara la "fi del control financer" per part de l'Estat a la Generalitat, que ha definit com el "155 financer" aplicat pel govern de Mariano Rajoy des del 2015 i que es va intensificar el 2017. Des d'aleshores, quan el Govern es va comprometre a la celebració del referèndum, l'Estat ha exercit un control extraordinari de la despesa de la Generalitat, obligada a emetre un certificat mensual de l'interventor que s'ha d'acompanyar de la seva comptabilitat i el seu sector públic classificat per programes pressupostaris. Inicialment, aquests controls eren setmanals i fins a mitjans del 2018 també es feia control dels pagaments.L'acord inclou també la liquidació del deute de l'Estat amb Catalunya en matèria de beques d'ajuts a l'estudi acumulat des del 2005, quantificat en uns 18 milions d'euros, així com la moratòria del pagament a la seguretat social dels autònoms. Un altre dels acords passa per la creació d'un comitè bilateral per abordar una reforma "justa i progressiva" i la reforma de l'impost a les grans fortunes. Això passa per "acabar amb el dumping fiscal a Madrid", que els republicans han definit com un "paradís fiscal de la dreta". Es tracta d'un dels punts dels acords que més controvèrsia ha generat en les darreres hores. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ja ha advertit que serà "el pitjor malson de qui intenti tocar la butxaca dels madrilenys".Tot i això, Aragonès s'ha expressat contundent en aquest sentit: "S'han acabat els privilegis per a Madrid i la competència deslleial en l'impost de patrimoni". Ha defensat, en aquest sentit, que el model fiscal d'ERC és "totalment oposat al model neoliberal del nacionalisme del PP i de la senyora Ayuso".Tant Aragonès com Rufián han assegurat que aquest acord ha de transitar en paral·lel a la creació de les condicions per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya la situació dels presos polítics. Tots dos han considerat que es manté vigent la taula de negociació per canalitzar-ho malgrat que en aquests moments està congelada i han subratllat que, en paral·lel, no renunciaran "a res" que contribueixi a "recomençar" a la ciutadania.Rufián ha anunciat un "canvi de paradigma" segons el qual, si bé fins ara el govern espanyol ha trobat el suport en el nacionalisme de dretes català i basc, ara es veu abocat a fer-ho amb el republicanisme i independentisme. "Voler liderar, gestionar i governar el mentrestant no ens fa menys republicans i menys independentistes i menys d'esquerres, ens fa més útils", ha resumit.

