Les institucions apel·len els homes per combatre la violència masclista: «És hora que intervingueu»

Les institucions han apel·lat aquest dimecres els homes perquè denunciïn i combatin la violència masclista que observin o coneguin en altres homes, com amics o familiars. "És hora que us feu responsables i intervingueu", recull el manifest unitari llegit per l'advocada Carla Vall, en l'acte institucional central del Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.El manifest insta els homes a fer-se "còmplices" d'un món millor i avisa els agressors que "no hi haurà cap espai per la a la immunitat". "Les violències masclistes només es poden eliminar des de l'arrel", ha conclòs Vall durant l'acte a plaça Sant Jaume.El manifest d'enguany ha estat marcat per la pandèmia i ha recordat les dones que han hagut de conviure durant el confinament amb l'agressor. Precisament, el balanç d'atencions a víctimes d'agressions sexuals presentat avui per l'Hospital Clínic reflecteix que la quantiat de dones agredides per la seva parella o exparella va pujar durant el confinament . A més, les trucades per violència masclista han augmentat un 57% durant el confinament "S'ha demostrat que per a moltes ser a casa no és sinònim de pau sinó de por i violència", ha llegit Vall, que s'ha dirigit a les dones que han "resistit" i ho han explicat, a les que han pogut "escapar" i a les que actualment segueixen a casa.Davant d'aquest context, Vall ha expressat a través de la lectura del manifest el "ferm compromís" de les institucions per desplegar polítiques públiques que garanteixin l'atenció i la reparació de les supervivents i ha mostrat reconeixement cap a les persones que han fet el pas de sortir de la situació de violència i les entitats i les associacions que han atès l'emergència.El manifest unitari, que s'ha llegit a la plaça de Sant Jaume de Barcelona després d'unminut de silenci, ha estat consensuat per les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona; l'Ajuntament de Barcelona; l'Associació Catalana de Municipis; la Federació Catalana de Municipis; i la Delegació del Govern.A l'acte hi han assistit el vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, així com els consellers i la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Laura Martínez.També hi han participat altres autoritats com el president del Parlament, Roger Torrent, diputats, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'alcadessa Ada Colau acompanyada d'altres membres del govern municipal i grups municipals a l'Ajuntament de Barcelona, entre altres.

