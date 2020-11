Aquestes són les contrasenyes més utilitzades del 2020

1. 123456

2. 123456789

3. picture1

4. password

5. 12345678

6. 111111

7. 123123

8. 12345

9. 1234567890

10. senha (contrasenya en portuguès)

Tots hem sentit desenes de vegades les recomanacions per a la creació de contrasenyes segures a la xarxa, però sembla que la major part de la població no en fa gaire cas.Hem de combinar majúscules i minúscules, no utilitzar paraules senzilles, combinar-ho amb números... Malgrat tot, hi ha persones que continuen utilitzant claus poc segures.Així ho revela un estudi de l'empresa NordPass, la qual ha publicat un rànquing amb les 200 contrasenyes més utilitzades. La número 1 de la llista? La mítica: 123456. Aquí teniu les 10 claus que més s'han fet servir el 2020:Davant d'aquesta situació, no està de més recordar les recomanacions dels Mossos d'Esquadra per trobar una contrasenya que realment sigui segura:No la construïu a partir d'informació personal que pugui ser deduïda fàcilment (data de naixement, DNI, nom de les mascotes, noms de familiars, número de telèfon, etc.), ja que es poden endevinar amb facilitat.La longitud de la contrasenya és important. Com més llarga sigui la contrasenya, més difícil d'endevinar serà. Es recomana construir contrasenyes de, com a mínim, vuit caràcters.Sempre és millor no utilitzar noms propis, noms o cites de pel·lícules, de llibres, o de persones conegudes, paraules que puguin trobar-se en un diccionari, i tot amb independència de l'idioma emprat.Si la contrasenya és prou llarga però repeteix un mateix caràcter diverses vegades, perdrà força perquè resultarà més fàcil d'endevinar.Per millorar la fortalesa de la contrasenya, aquesta hauria de tenir una mica de tot: números, lletres majúscules i minúscules i alguns caràcters especials (*, +, €, %, @...).Si teniu una contrasenya complexa, per còmoda que sigui, he d'evitar reciclar-la afegint un nou dígit a la contrasenya actual.Per al correu electrònic, xarxes socials com Facebook o Twitter, botigues en línia, entitats bancàries, etc.

