Antifrau investiga l'Ajuntament de Barcelona per possibles irregularitats en uns pisos de luxe de Sarrià

L'Oficina Antifrau investiga l'Ajuntament de Barcelona pel projecte de pisos de luxe que hi ha programat a la masia i al jardí de Can Raventós de Sarri, segons ha avançat el diari El Jardí i ha confirmat l'ACN.L'òrgan ha obert la investigació després d'un període d'avaluació dels fets. La Plataforma Defensem Can Raventós ha aplegat 31 entitats al voltant del manifest Defensem Can Raventós, que reclama "que s'acabin les irregularitats en el tràmit administratiu i es respectin les normatives vigents" i que l'espai passi a ser d'ús públic i aculli un centre de dia per a la gent gran i una zona verda.La plataforma havia denunciat suposades vinculacions entre l'empresa promotora dels pisos i Units per Avançar, el partit d'Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament i també regidor de Sarrià-Sant Gervasi. Unes acusacions de Batlle va qualificar al setembre de "malicioses insinuacions".El plenari del 23 de setembre passat va aprovar el Pla especial integral i de millora urbana per aquesta parcel·la que dona als carrers Bonaplata i Fontcoberta. Ara l'Oficina Antifrau determinarà si s'ha produït algun cas de conflicte d'interessos i de desviació de fons públics.Al ple de setembre el projecte va tirar endavant amb els vots a favor de Barcelona en Comú, el PSC i Barcelona pel Canvi. Aquell dia, Manuel Valls manifestava la seva satisfacció per l'aprovació al seu compte de Twitter.JxCat, Ciutadans i PP es van abstenir en la votació al ple municipal, mentre que ERC hi va votar en contra.

