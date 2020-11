Les 10 sèries de comèdia que fan riure més als espectadors

1. The Office

2. Brooklyn Nine-Nine

3. Community

4. Parks and Recreation

5. Colgados en Filadelfia

6. Arrested Development

7. Friends

8. Cómo conocí a vuestra madre

9. Dos hombres y medio

10. The Big Bang Theory

Quines són les millors sèries de comèdia? Per tal de respondre aquesta pregunta el web OnBuy.com va decidir realitzar un senzill estudi: va reunir 100 individus i els va fer visualitzar diverses ficcions televisives.Mentre els participants les miraven, els investigadors apuntaven quantes vegades per minut reien. A través dels resultats obtinguts, els experts van elaborar un rànquing ordenant les sèries de més divertides –més riures per minut- a menys. Aquí el teniu:

