Iceta fitxa l'exnúmero dos dels comuns al Parlament

Els partits treballen intensament en la configuració de les llistes per a les eleccions al Parlament. I el PSC, que té clar que Miquel Iceta serà el cap de cartell però encara no ha fet concrecions rellevants sobre la composició de la candidatura, perfila incorporacions. Entre els fitxatges que ja estan tancats hi figura el de Gemma Lienas, exnúmero dos dels comuns a les eleccions del 2015, tal com han confirmat fonts coneixedores de les negociacions a. Lienas va fer tàndem amb Lluís Rabell a la llista de Catalunya Sí que es Pot i ara tornarà a donar suport al PSC, com havia fet en el passat, abans de situar-se a l'òrbita d'ICV, participar de forma testimonial en la primera candidatura d'Ada Colau a les municipals de Barcelona i exercir de diputada dels comuns.Lienas, que mai va tenir carnet de partit i actuava com a independent, ocuparà una posició capdavantera en la candidatura d'Iceta -la número 4- i farà visible el seu suport als socialistes. Recentment, ha tornat a col·laborar amb el PSC en polítiques feministes, després de comprovar que no compartia el mateix enfocament que els comuns en aquesta matèria, a la qual ha dedicat bona part del seu activisme. En conversa amb aquest diari setmanes enrere, l'escriptora va evitar confirmar el seu fitxatge pels socialistes catalans, que ara sí dona per fet. Lienas detalla que veu en el PSC un partit "ampli" al qual creu que pot ajudar en carpetes com el feminisme, la cultura i la ciència, perquè en comparteix la posició. També hi comparteix una mirada federalista de l'ordenació territorial.Tot i haver estat la número dos de la llista de Catalunya Sí que es Pot, Lienas va tenir menys protagonisme que altres diputats en la legislatura que va desembocar en la declaració d'independència fallida. Coscubiela, número tres de la candidatura dels comuns, es va convertir en el portaveu parlamentari i protagonista dels discursos més rellevants de la formació mentre que Rabell presidia el grup, que va assolir 11 escons als comicis del 2015.Tant Coscubiela com Rabell lideraven el missatge polític de la formació, per bé que el grup parlamentari es va esquerdar des del principi. Albano Dante Fachin, cap de files de Podem, i els diputats que li eren afins es van desmarcar repetidament de les decisions de la direcció, discrepàncies que van tenir com a zenit els dies decisius de l'octubre del 2017. Lienas, amb un paper més secundari, no va dissentir públicament dels postulats defensats pels caps de files de Catalunya Sí que es Pot.Des que va concloure aquella legislatura, Lienas s'ha apartat de la primera línia política, i ha retornat a la faceta d'escriptora i activista, que ja va compaginar amb la tasca de diputada. Autora de títols de literatura juvenil -com El diari de la Carlota- , ha continuat acumulat reconeixement del món editorial en els darrers temps. El 2018 va guanyar el primer BBVA Sant Joan amb la novel·la El hilo invisible i també va obtenir el premi Vaixell de vapor amb l'obra Jo, en Watson i l'armari de la Jacqueline.Al marge d'incorporacions com la de Lienas, el PSC treballa en el tronc de la candidatura. I el gran interrogant no resolt per Iceta és quina relació mantindran els socialistes amb les formacions amb qui han obert converses en les últimes dates per explorar un acord electoral i com s'integrarien els seus dirigents a les llistes. Fins ara, el primer secretari dels socialistes catalans s'havia limitat a confirmar el diàleg amb la Lliga Democràtica -partit encapçalat per Àstrid Barrio i en el qual participa l'exdirigent de Societat Civil Catalana Josep Ramon Bosch– i també amb Lliures, de l'exconvergent Antoni Fernández Teixidó, que aquest dilluns ha anunciat que no han arribat a cap entesa amb el PSC per a una fórmula electoral. Els socialistes sí que tenen lligat un pacte amb Units per Avançar de Ramon Espadaler, sigles sorgides de l'extinta Unió, tal com ha succeït aquesta legislatura.Iceta ha deixat clar en les seves compareixences públiques que els pactes electorals als quals es pugui arribar no distorsionaran el missatge polític del PSC i que la dels socialistes serà la marca en les paperetes dels comicis del 14 de febrer. Els moviments de la direcció del partit -en els quals ha participat el ministre Salvador Illa com a secretari d'organització del PSC- han generat recels a la formació. Han aparegut veus internes que han qüestionat la conveniència de les enteses més enllà del pacte ja consolidat amb Units per Avançar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor