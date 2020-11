Per què veure coses repugnants fa que se'ns regiri l'estómac?

Els investigadors de la Universitat de Cambridge, al Regne Unit, s'han proposat explicar científicament la frase "se'm regira l'estómac" quan es veu alguna cosa repugnant. Segons l'estudi, els canvis en el ritme del nostre estómac ens porten a apartar la mirada de les imatges desagradables.La repugnància és una resposta natural a les vistes desagradables, com el menjar podrit, les deixalles o bestioles rares, i ha evolucionat per ajudar-nos a sobreviure, encoratjant-nos a evitar coses que podrien propagar malalties. Però per a algunes persones, el disgust pot tornar-se patològic i afectar la seva salut mental i qualitat de vida.En un estudi publicat aquest dimarts a la revista Current Biology, els investigadors de la Unitat de Cognició i Ciències del Cervell del Consell d'Investigació Mèdica del Regne Unit mostren que la domperidona, pot ajudar a evitar aquesta reacció.La domperidona actua estabilitzant el ritme dels senyals elèctrics en els músculs de l'estómac. Normalment, aquests senyals ajuden l'estómac a expandir-se i contraure's, ajudant a moure els aliments a través del tracte digestiu. Aquests ritmes es tornen anormals quan tenim nàusees o tenim gana i estem plens, per exemple. Quan estan fortament interromputs, per exemple, quan sentim una forta repulsió cap a alguna cosa, poden fer que vomitem el contingut del nostre estómac.En l'estudi, vint voluntaris d'entre 18 i 35 anys van ser assignats a l'atzar en un dels dos grups: una part va rebre domperidona i l'altra, placebo. Abans de prendre les seves pastilles, als voluntaris se'ls va mostrar una sèrie d'imatges desagradables juntament amb imatges neutrals, com una bufanda o botons, mentre els investigadors seguien els moviments dels seus ulls.Trenta minuts després de prendre les seves pastilles, als voluntaris se'ls van mostrar novament les imatges mentre es rastrejaven els seus moviments oculars. A continuació, els investigadors van oferir un incentiu als voluntaris: per cada quatre o vuit segons que poguessin mirar una imatge desagradable, rebrien diners i escoltarien un so. Els voluntaris van tornar a veure les imatges en una ronda final, però aquest cop sense cap incentiu.També es va demanar als voluntaris que qualifiquessin com de repugnants trobaven les imatges a l'inici i al final de la prova. Així, els investigadors van descobrir que inicialment, la ingesta de domperidona suposava poca diferència en el temps que els voluntaris passaven mirant una imatge en particular. Com era d'esperar entre els dos grups, el temps de permanència va augmentar sobtadament quan se'ls va pagar per mirar les imatges.En la prova final, quan ja no s'incentivava als voluntaris, l'equip va descobrir que els voluntaris que havien rebut domperidona passaven molt més temps que el grup de placebo mirant les imatges repugnants. Al final, la gent va mirar la imatge neutra aproximadament 5,5 segons més que la imatge repugnant, però sota la influència de la domperidona, la diferència va ser de només 2,5 segons. Això sí, el medicament no va influir en com de desagradables van trobar les imatges."Sabem des de fa algun temps que quan veus alguna cosa desagradable, els senyals elèctrics dels músculs de l'estómac es desregulen, el que en alguns casos fa que les persones es trobin malament o que l'estómac es regiri", assenyala la doctora Camilla Nord, de la Unitat de Ciències de l'Cervell i Cognició MRC, de la Universitat de Cambridge."Hem demostrat que en calmar el ritme dels músculs de l'estómac amb medicaments contra les nàusees, podem ajudar a reduir el nostre instint d'apartar la mirada d'una imatge repugnant -explica el professor Tim Dalgleish, també de la Unitat de MRC-, però simplement amb el medicament en si no és suficient: superar el disgust requereix que estiguem motivats o incentivats. Això podria proporcionar-nos pistes sobre com podem ajudar les persones a superar clínicament el disgust patològic, que passa en una sèrie de condicions de salut mental i pot ser discapacitant".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor