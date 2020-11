Agents de l'aeroport de Qatar s'enfronten a tres anys de presó per fer exàmens vaginals

Els treballadors de l'aeroport de Qatar que van fer exàmens vaginals a desenes de dones el mes passat s'enfronten a 3 anys de presó. Qatar va demanar disculpes fa uns dies per haver realitzat aquests exàmens, que es van fer amb la finalitat de trobar una mare que havia llançat el seu nadó a una paperera. Ara, la Fiscalia també ha presentat càrrecs contra els agents de policia, que van actuar unilateralment i que s'enfronten a una sanció de 3 anys també.Tot va començar quan alguns treballadors de l'aeroport van demanar unes passatgeres -13 australianes i 5 d'altres nacionalitats- que desembarquessin del vol de Qatar Airways QR 0908 direcció Sydney, que estava a punt d'enlairar-se. A la pista hi havia una ambulància esperant, on se'ls hi va realitzar l'exploració vaginal sense cap explicació.El vol va sortir amb 3 hores de retard, després que totes les dones fossin analitzades. Les dones van denunciar els fets quan van aterrar a Sydney, que els van qualificar "d'humiliants". El govern d'Austràlia va demanar responsabilitats pel que va passar i va ser quan Qatar va demanar disculpes.La mare va aparèixer a l'aeroport de Doha i s'exposa fins a 15 anys de presó per l'intent d'assassinat i l'abandonament intencionat del seu fill a la paperera d'un lavabo de l'aeroport. La Fiscalia va declarar que aquest delicte havia estat "un dels delictes més atroços i més contraris als valors humans".Qatar també va localitzar el pare de la nena després d'una prova d'ADN. Segons declaracions de la Fiscalia de Qatar, la mare del nadó abandonat havia enviat un missatge al pare dient-li que acabava de donar a llum i que abandonava la filla i marxava del país. El pare del nadó encara no se sap a quines acusacions s'enfronta. Actualment, la menor està en mans de les autoritats de Qatar, que en tenen la custòdia de forma provisional.

