Els autors del 17-A van comprar precursors d'explosius amb l'excusa de blanquejar roba al Marroc

Els membres de la cèl·lula de Ripoll van comprar precursors d'explosius en diverses botigues de Catalunya i posant diverses excuses, una d'elles que volien blanquejar roba al Marroc. Entre els testimonis d'aquest dimecres al judici dels atemptats del 17-A a l'Audiència Nacional han declarat propietaris d'aquests establiments, que ha donat els detalls de les compres que van fer els joves setmanes abans de l'atac. Els propietaris d'Industrial Sabonera han explicat que els joves van comprar peròxid de nitrogen i es van identificar com a Saïd Ben Iazza, el tercer dels acusats en el judici.El testimoni ha explicat que abans dels atemptats un noi jove, Mohammed Houli Chemlal un dels acusats, va intentar comprar peròxid d'hidrogen -un producte que es pot utilitzar com a precursor d'explosius- per "blanquejar la roba al Marroc". En aquell moment no hi va haver compra, perquè el noi anava sense vehicle i volia comprar 100 litres de peròxid d'hidrogen. L'endemà, 12 juliol, es va gestionar la venda. Qui la va fer era Youssef Aalla.Per identificar-se van utilitzar la documentació de Saïd Ben Iazza, un dels acusats en el judici. El 27 de juliol també es va produir una compra i els joves van tornar a exhibir la documentació. Els testimonis han explicat que pretenien fer la compra sense factura, però ells s'hi van negar. Per fer la compra d'aquesta mercaderia perillosa cal fer una fitxa de transport. Cal identificar l'origen, destí, matrícula del vehicle i DNI del transportista. Els testimonis han admès que no es van fixar en la fotografia de la documentació.El material se'l van endur en furgonetes. La del 27 de juliol tenia tres neveres dins i no era la mateixa que el dia 12, segons els testimonis. Aquell dia Aalla i Hichamy van comprar 240 litres.Un altre botiguer, en aquest cas d’una empresa de Tortosa, ha explicat que va vendre 25 litres d’acetona a alguns dels terroristes, que no van voler factura. Li van dir que farien servir el producte per la neteja de treballs de fusta.El venedor d’una botiga de pintures de Vic ha explicat que va vendre 175 litres d’acetona abans dels atemptats del 2017. El noi “era molt educat, parlava perfectament en català”. Setmanes abans un altre noi hi havia anat a comprar una garrafa de 25 litres. En aquest cas el comprador va explicar que volia el producte per omplir un dipòsit i netejar unes peces pel sistema d’immersió.La primera testimoni d'avui al judici del 17-A ha estat una treballadora d'una joieria de Vinaròs, on alguns membres de la cèl·lula van anar a vendre or poc abans de l'atemptat. "Vaig veure que hi havia coses que no coincidien amb les dades del DNI", ha detallat a preguntes de la Fiscalia. Hi va anar un altre dia perquè la botiga no tenia prou diners per comprar-li totes les joies. Un altre dels joves no duia DNI i la treballadora va sospitar. "No li vaig voler comprar", ha explicat. La testimoni ha identificat els documents que acrediten la compra d'or.Una altra testimoni ha detallat que el jove va dir que les joies eren de la seva àvia que havia mort. "La seva actitud era correcta, era simpàtic i tranquil", ha dit. La segona testimoni del dia ha estat una dona a qui van robar unes joies i ho va denunciar a la policia. A preguntes de la Fiscalia, ha dit que un dels joves morts a Cambrils, Saïd Aalla, havia treballat en el seu restaurant.

