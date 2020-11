FOTOS 1.073 cadires buides a Olot contra la violència masclista

La plaça Major d'Olot presentava aquest matí un aspecte totalment diferent. Foto: Martí Albesa



Encara hi hauria d'haver més cadires, segons l'organització. Foto: Martí Albesa

Cada cadira porta el nom d'una de les dones assassinades. Foto: Martí Albesa



La plaça Major d'Olot amb les 1.073 cadires buides. Foto: Martí Albesa



La plaça Major d'Olot, aquest matí. Foto: Martí Albesa

Aquest dimecres, 25 de novembre, Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, la Dalla Feminista de la Garrotxa –tal com ja va avançar NacióDigital – ha instal·lat entre la passada nit i matinada 1.074 cadires buides a la plaça Major d'Olot, que coincideix amb el nombre de dones assassinades per violències masclistes des de l'any 2003.Mil setanta-tres són, segons la Dalla, les dades oficials, "però només es recullen els assassinats per part de parelles o exparelles", segons un dels cartell penjats entorn de la plaça. Per a les feministes garrotxines, doncs, hi ha més dones assassinades cada any "que les llistes oficials ignoren". Tampoc –afirmen– no s'hi compten els infants assassinats per violència masclista, les dones trans o les treballadores sexuals.La Dalla Feminista de la Garrotxa –nada l’any 2014 com a col·lectiu d’acollida a totes les dones de la comarca que volen lluitar contra la desigualtat de gènere–, enguany no han cregut convenient fer cap acte públic. Tot i així, no han volgut deixar passar l’oportunitat de reivindicar aquest dia i la lluita contra la violència que pateixen les dones al món amb la instal·lació de les cadires buides a la plaça Major. "Per totes les que ja no hi són, nosaltres seguirem lluitant!", es llegeix en un dels cartells penjats al voltant de la plaça.El 25-N es commemora l’assassinat de les germanes Mirabal, tres activistes polítiques de la República Dominicana que van ser mortes a mans de la policia secreta d'aquell país per ordre del dictador Trujillo. Van morir pel sol fet de ser dones i activistes.Per recordar-les es va establir el 25-N com el dia Internacional per l’eliminació de les violències envers les dones.

