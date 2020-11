El Clínic atén menys agressions sexuals a causa de les «dificultats» derivades de la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

"No estara malament que es deixés molt clar que hi ha situacions urgents que sempre han de ser visitades a un centre sanitari. La violència sexual és una d'aquestes situacions". Així s'ha expressat la coordinadora assistencial d'Urgències de l’Hospital Clínic, Teresa Echeverría. Per primera vegada des del 2015 l'hospital, de referència en aquest àmbit, ha registrat una davallada de casos de violència sexual atesos en comparació amb l'any anterior i els seus responsables ho atribueixen a les "dificultats" derivades de la pandèmia.El balanç presentat aquest dimecres, coincidint amb el Dia Internacional contra la violència masclista, reflecteix que de l'1 de gener al 31 d'octubre s'han atès 260 casos, mentre que l'any passat en el període se'n van atendre 396. Una reducció, per tant, del 34%.Durant els mesos de gener i febrer els casos atsos es mantenien o fins i tot incrementaven en comparació amb anys anteriors. La davallada ha estat especialment pronunciada durant els mesos de confinament dur, en què es va arribar a mínims històrics d'atenció, amb només dos casos per setmana. Des del març fins al juny només es van atendre 45 casos. A l'estiu es va produir un repunt d'atencions, que van tornar a caure amb l'aplicació de noves mesures restrictives, entre altres el toc de queda.En el global de l'any, el 90% de víctimes ateses són dones i el 10% homes i en el 100% dels casos els agressors són homes. El 60% de les agressions s'han comès en un domicli, l'11,5% han estat comeses per més d'un agressor el 62% per un agressor conegut per la víctima. El percentatge de dones que va manifestar voluntat de denunciar els fets és del 61% i en el 22% dels casos hi ha sospita d'haver patit submissió química abans de ser agredida.Echeverría i la psiquiatra i presidenta de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere del Clínic, Lluïsa Garcia Esteve, han assenyalat les restriccions de mobilitat, la dificultat d'accés als centres de salut a causa de la saturació o la por al contagi que puguin tenir les afectades com a principals motius de la davallada. La reducció també s'ha pogut produir, diuen, per la clausura d'espais d'oci nocturn.Les agressions, però, no han desparegut i el balanç reflecteix que la violència en l'àmbit de la parella o l'exparella ha crescut des que es van aplicar mesures restrictives per la pandèmia. En el global de l'any aquests casos representen l'11% del total però a partir del març incrementen fins al 18%. Els responsables del Clínic expliquen que a banda de violència sexual en la majoria d'aquests casos tamé es produeix violència física en forma de cops o empentes, que fan que l'afectada s'hagi de tractar també hematomes.També destaca l'increment d'agressions ateses patides per adolescents de 16 a 18 anys. L'any passat n'hi va haver 10 i aquest 27. En aquests casos, el 76% de les víctimes expressen voluntat de denunciar, el 50% coneixien l'agressor i el 8% eren víctimes d'agressions sexuals en grup. El 64% de les adolescents ateses havien estat violades.Des del Clínic han llançat avui un missatge clar per demanar a les administracions que garanteixin l'atenció a les persones víctimes de violència sexual i han recordat que el context de pandèmia pot augmentar l'aïllament i limitar l'ajuda comunitària que es pot rebre. "El servei està i estarà sempre a disposició de tothom", ha conclòs Echeverría.

