​Pluges a la vista

A #mitjàtermini, núvols abundants en general i algunes precipitacions, sobretot al litoral i al prelitoral i en especial als dos extrems del sector.

👇 pic.twitter.com/3nIrKNQRX7 — Meteocat (@meteocat) November 24, 2020

S'observa una massa d'aire polar (blau) i descàrrega d'aire estratosfèric (vermell) a l'oest de la península Ibèrica



Els pròxims dies s'aïllarà de la circulació de l'oest i es traslladarà al S de la península



Aquest desplaçament afavorirà pluges abundants al litoral/prelitoral. pic.twitter.com/DDZmVuMSTT — Meteocat (@meteocat) November 24, 2020

Canvi de temps a la vista. Des d’avui i fins dissabte, caldrà agafar els paraigües. El diumenge tornarà la calma.En aquests moments, s’apropa una zona de baixes pressions que se situarà al sud-oest de la península i que, alhora, provocarà un increment de la inestabilitat a Catalunya durant els propers dies.Així, avui ja ens hem despertat amb nuvolositat abundant arreu del país i al llarg del matí ja podrien caure les primeres pluges, no massa intenses, al litoral i prelitoral. Les precipitacions es podrien estendre a l’interior durant la tarda. La temperatura pujarà una mica i no serà tan freda com en dies anteriors.El dijous continuarà la inestabilitat, amb pluges més generalitzades. Plourà amb força a les comarques de Girona, Terres de l’Ebre, litoral i prelitoral. El vent començarà a bufar durant la tarda i ja no s'aturarà fins al cap de setmana.Les precipitacions, d’intensitat feble, seguiran el divendres i dissabte i podran arribar a qualsevol punt del país. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.800 metres.Diumenge s’obriran clarianes, amb algunes estones de sol. No hi haurà pluges.

