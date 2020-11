Cas Elena Cañizares: és delicte compartir captures de converses de WhatsApp?

Aquesta setmana hem conegut el cas d'Elena Cañizares, una infermera a qui les seves companyes de pis volien fer fora per haver donat positiu per coronavirus . La jove va explicar la situació que estava vivint a les xarxes socials i va difondre les converses de WhatsApp que havia tingut amb les seves companyes. A partir d'aquí, Twitter va fer la resta. El cas s'ha fet extremadament viral.Unes converses que Cañizares va acabar eliminant -gairebé totes- després que una de les noies amb qui convivia l'amenacés de denunciar-la. Ara bé, realment és delicte compartir a través de les xarxes socials els diàlegs que tens amb altres persones?Segons explica la jurista experta en dret Encarnación Serna en una entrevista a la Sexta, sí. Fer-ho pot ser constitutiu d'un delicte si es revelen secrets sobre altres persones o si es difonen imatges compromeses o informació privada. En el cas d'Elena Cañizares, però, Serna valora que no hi ha una infracció greu: "Es tracta d'una conversa en la qual ella també participa, per tant no es pot considerar un delicte penal".Ara bé, la infermera sí que podria haver comès una infracció administrativa en matèria de protecció de dades, ja que va revelar informació que permetia identificar fàcilment les seves companyes a través d'una simple cerca a les xarxes socials. Sigui com sigui, hauria de ser l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o un jutjat qui decidissin si el cas és sancionable o no.

