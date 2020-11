La cursa per la vacuna: hi ha candidata a guanyar-la?

Altres notícies que et poden interessar

Perquè, tot i les mesures, la vacuna pot ser el factor que aturi la pandèmia i puguem retornar a una vida més normal de l’actual. Per això caldrà informar la població dels beneficis personals i socials de vacunar-se. De moment, anem a conèixer les vacunes amb un desenvolupament més avançat.Normalment, les proves es fan de manera seqüencial: primer experimentals, després clíniques, i en cada fase en grups més grans i més diversos. Només aleshores se n’autoritza la producció i distribució. Ara bé, en el cas del coronavirus s’han autoritzat assajos clínics des de l’inici de l’estiu i en fases es paral·lel; cal avançar temps, però no perdre seguretat. I no es perd, perquè les fases es compleixen.La vacuna de la pòlio protegeix pràcticament el cent per cent de les persones vacunades, mentre que la de la grip entre un 40 i un 60%. Entre les vacunes del coronavirus, les de Pfizer i Moderna declaren tenir una efectivitat del 95%. Mentre que AstraZeneca, per contra, en els seus resultats preliminars de la fase III declara una efectivitat superior al 70% i l’estima és que pugi fins al 90% en el seguiment dels casos. En tots els casos és un valor molt superior al que s’esperava inicialment, que era entorn el 50% i semblava molt acceptable.Cal veure l’eficàcia en diferents grups, d’edat, d’origen i el grau de protecció segons la gravetat dels símptomes que desenvolupin de la malaltia. Cal saber si és més efectiva en persones grans, com sembla que és la vacuna d’AstraZeneca i la Universitat d’Òxford. O si és capaç de protegir en casos greus o lleus. I això es coneix en les publicacions mèdiques, no s’indica en les notes de premsa.Algunes vacunes protegeixen durant tota la vida, com la de la pòlio, mentre que altres vacunes protegeixen uns mesos, com la de la grip. Per ara, com els primers assajos clínics es van iniciar a principis de l’estiu, sabem que la protecció pot durar entre tres i quatre mesos, el temps que ha passat. Falta perspectiva. de Moderna generen immunitat amb un fragment de RNA missatger víric, que ha d’estimular la immunitat. Però és un tipus de molècula que no s’ha experimentat fins ara en vacunes, i del qual tampoc no hi ha gaire experiència terapèutica., al que han inoculat material del coronavirus. És el mecanisme de la vacuna Sputnik V , de l’Institut Gamaleia de Rússia, i algunes de les desenvolupades a la Xina. L’objectiu és generar anticossos amb la inoculació del genoma del coronavirus. Ara bé, cal descartar que el nostre organisme generi també anticossos contra l’adenovirus que fa de vehicle.Aquest és el mecanisme de la major part de les vacunes emprades fins ara i que han aturat tantes malalties.Per tant, caldrà valorar la capacitat de producció i de distribució en cada cas. En principi, a Europa es busca que la vacuna pugui ser fabricada aquí, perquè no hi hagi més interferències que les decisions mèdiques; és a dir, que decisions polítiques no en dificultin la distribució.La vacuna d’AstraZeneca sembla que només requereix la temperatura d’una nevera casolana, on se les pot mantenir durant sis mesos, com la Sputnik V. Mentre que les de Pfizer i Moderna requereixen temperatures molt més baixes, entorn a -70°C i -20°C, respectivament.La vacuna d’Oxford i AstraZeneca no té uns accionistes al darrera, per tant, s’estima que es pot vendre a 3€; mentre que la de Johnson i Johnson s’estima que tindrà un preu de 8,5€, més o menys com Sputnik V; mentre que la de Pfizer puja fins als 20€ i la de Moderna entorn 31€. Podria la vacuna d’Òxford fer que faci abaixar el preu de totes les altres? Massa aviat per saber-ho.. Perquè serà la vacunació global la que curarà la societat de la pandèmia: aconseguir la immunitat de grup, no la individual. Si no, doncs la pandèmia amb els efectes col·laterals que afecten a la vida normal i a l’economia, seguirà. Cal pensar en el bé comú.En la major part de les vacunes descrites calen dues dosi per a l’efectivitat obtinguda. És evident que en una dosi és més eficient que en dues, ja que hi pot haver desídia en repetir la inoculació.El que s’aprengui amb aquesta pandèmia pot canviar el desenvolupament d’altres malalties. Per començar, en la forma de fer assajos clínics. Després, en la utilització de material genètic terapèutic, que podrien guarir moltes altres malalties. En la forma global de recerca científica i de publicar els resultats de la recerca. I, per acabar, per una major transparència i col·laboració entre els científics i la comunicació al públic.Ara bé, quan s’hagin publicat tots els resultats i les vacunes siguin aprovades, seran segures; en això hi ha consens. I pot ser que la gran diversitat de vacunes en desenvolupament puguin complementar els buits d’unes amb les altres. En qualsevol cas, en l’entretant no oblidem les tres m, mascaretes, rentar-se les mans i metres de distància.

