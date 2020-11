L'estudi de Mitjà i Clotet conclou que la hidroxicloroquina no prevé la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Els resultats de l'assaig clínic liderat pels doctors Bonaventura Clotet i Oriol Mitjà iniciat fa uns mesos demostren que la hidroxicloroquina (HCQ) no és un tractament profilàctic efectiu contra la covid. Els resultats de l'estudi, publicats a New England Journal of Medicine , apunten que el medicament no té efectes beneficiosos en la prevenció del contagi.Concretament, els investigadors han descobert que un tractament amb hidroxicloroquina durant set dies després de l'exposició a un cas positiu de covid no influeix en el desenvolupament o no de la malaltia ni en la millora dels símptomes. Amb l'evidència científica disponible ara, els autors de l'estudi desaconsellen la profilaxi post-exposició amb aquest medicament."En conclusió el tractament profilàctic amb HCQ no ha tingut efectes beneficiosos en la prevenció de la Covid-19 simptomàtica ni en la prevenció de la infecció per SARS-CoV-2 en contactes sans exposats a un cas PCR positiu", recull la nota de premsa de la Fundació de Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses (FLS).Per a Bonaventura Clotet, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, "la recerca clínica ha d'estar ben dissenyada perquè els resultats siguin concloents i permetin confirmar o descartar l'efectivitat d'un agent terapèutic" i és el cas d'aquest estudi. Els investigadors agraeixen, en aquest sentit, tots els professionals, col·laboradors i participants per la seva implicació en el projecte.A banda, més de 72.000 persones i institucions van fer la seva aportació a l'assaig a través de la campanya #JoEmCorono i també va comptar amb el suport econòmic de la Generalitat, Laboratoris Rubió, Laboratorios Gebro Pharma, Zurich Seguros i Synlab diagnósticos. Open Arms va participar en el reclutament de casos en les residències de persones grans.L'assaig es va dur a terme a Catalunya entre el 17 de març i el 28 d'abril, durant la primera onada de la pandèmia, i hi van participar 2.314 contactes de 672 casos positius. És un estudi aleatoritzat de Fase 3 realitzat en tres de les nou regions sanitàries de Catalunya: Catalunya central, Àmbit Metropolità Nord i Barcelona ciutat.Els contactes inclosos a l'estudi, majors d'edat, havien d'haver estat en contacte proper (menys de 2 metres) durant almenys 15 minuts amb un cas positiu durant els set dies anteriors al reclutament.Els participants van ser assignats de manera aleatòria a un grup de tractament en el qual van rebre Dolquine (hidroxicloroquina) en una dosi de 800mg el dia 1, seguit d'una dosi diària de 400mg durant els següents sis dies, o bé a un grup control que no va rebre aquest tractament.En el cas dels contactes que van participar en l'assaig, la incidència i progressió de la malaltia va ser similar entre els pacients del grup de tractament (5,7%) i del grup de control (6,2%). La taxa de transmissió –mesurada per PCR- va mostrar la mateixa tendència (18,7% grup tractament vs 17,8% grup control).Pel que fa als efectes adversos, un 56% dels pacients del grup de tractament en vaexperimentar almenys un durant els 14 dies de seguiment, la gran majoria de caràcter lleu. En 6 pacients, els investigadors van observar 5 episodis de palpitacions potencialment relacionades amb el tractament i un episodi de palpitacions causades per una insuficiència respiratòria.

