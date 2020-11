Investiguen un professor de la Salle Bonanova per abusos sexuals a dos alumnes

Un professor i entrenador de futbol de la Salle Bonanova està essent investigat per presumptes abusos sexuals a dos alumnes, segons ha avançat El Periodico i han confirmat a l'ACN fonts dels Mossos d'Esquadra. En concret, els dos exalumnes han denunciat que els abusos s'haurien produït quan tenien setze anys a Barcelona i a Sant Cugat del Vallès. Els presumptes abusos a la Salle Bonanova de Barcelona haurien tingut lloc entre el 2010 i el 2012, mentre que els de Sant Cugat haurien estat entre el 2004 i el 2005 al col·legi Viaro Global School. Aquests últims ja haurien prescrit. La investigació la tutela el jutjat d'instrucció número 6 de Barcelona.El rotatiu barceloní explica que una de les víctimes va denunciar els fets el 8 d'octubre del 2020. Els fets es remunten al 2010, quan el presumpte abusador era el seu professor de primària i, a més, l'entrenava al Club Esportiu Bonanova de futbol. El abusos s'haurien perllongat dos anys, fins al 2012.El 25 d'octubre del 2020 es va presentar la segona denúncia, en aquest cas en una comissaria dels Mossos de Sant Cugat del Vallès. La segona víctima va relatar també un període de dos anys de presumptes abusos, en aquest cas entre el 2004 i el 2005.En un comunicat intern al qual ha tingut accés l'ACN, la Salle Bonanova ha informat els pares aquest dimarts que el 13 de novembre va rebre un requeriment judicial per una possible agressió sexual comesa fa deu anys per un dels treballadors en actiu de la plantilla.El text indica que el professor havia agafat la baixa dos dies abans i que la intenció és mantenir-lo apartat mentre duri la instrucció judicial. També s'informa que el col·legi s'ha personat a la causa per tenir accés a tota la informació i poder-la traslladar a les famílies.Al comunicat també es detalla que "des del primer moment" l'escola ha col·laborat amb tot el que se li ha demanat des del jutjat i la policia "per tal d'esclarir els fets". La institució remarca tant la col·laboració amb la Justícia com el respecte a la presumpció d'innocència.Finalment indica que l'equip psicopedagògic juntament amb els psicòlegs de la Salle Bonanova treballen en un pla d'acompanyament per a alumnes, famílies, professorat i personal de l'escola que serà posat en coneixement de les famílies un cop estigui enllestit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor