Joan Laporta es presentarà a les eleccions del Barça

La batalla per la presidència del Barça comptarà amb un altre candidat. I no és qualsevol candidat. Segons ha avançat RAC1 , Joan Laporta es presentarà a les eleccions. El seu nom estava a totes les travesses, el dubte era saber quin rol assumiria l'expresident del club. Oficialitzarà la seva candidatura aquesta setmana i la presentarà en societat dilluns vinent en un acte a l'Hospital de Sant Pau.Joan Laporta va presidir el Barça entre el 2003 i el 2010. En els darrers temps, coincidint amb el declivi de Josep Maria Bartomeu, l'advocat s'ha mostrat molt crític amb la gestió de la darrera junta directiva.En la seva primera etapa com a president, el club va acumular un total de 67 títols. Laporta va apostar per Guardiola com a entrenador, que va canviar de dalt a baix la història recent de l'entitat, va portar Unicef a la samarreta i, entre altres coses, va tancar les portes del Camp Nou als ultres dels Boixos Nois.En la cursa electoral competirà, entre altres candidats, contra Víctor Font, un dels principals favorits, que comptarà amb Antoni Bassas com a número 2

