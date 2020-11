Condemnen una dona per muntar una processó amb una vagina de plàstic vestida com una verge a Màlaga

El jutjat penal de Màlaga ha condemnat per un delicte contra els sentiments religiosos la dona acusada de participar en l'exhibició pública, en una processó, de la imatge d'una vagina de plàstic vestida com si fos una verge durant la manifestació del Dia de la Dona el 8 de març del 2013 a Màlaga.Amb tot, se li ha imposat la pena de nou mesos de multa amb una quota diària de deu euros. És a dir, un pagament total de 2.700 euros. Així consta en la sentència, on se l'absol d'un delicte de provocació a la discriminació i l'odi, fet pel qual també era acusada. El cas es va iniciar després d'una denúncia de l'Associació d'Advocats Cristians.En la resolució, que es pot recórrer, es considera demostrat que l'acusada va participar en aquesta manifestació pel 8M, cosa que ella mateixa va admetre en el judici. La sentència destaca que, vestida com si fos un pas de Setmana Santa, la dona portava -amb d'altres- la vagina de plàstic, i que es van aturar davant la Catedral i el Palau Episcopal mentre feien proclames com "anem a cremar, anem a cremar la Conferència Episcopal'.Pel magistrat, es donen tots els elements per condemnar-la, apuntant, per exemple, que en un dels vídeos es veu com l'acusada "participa activament en una imitació del que sembla ser una processó de Setmana Santa" i que existeix "l'evident intenció de ridiculitzar i burlar-se de forma gratuïta d'una tradició catòlica fortament arrelada en la nostra societat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor