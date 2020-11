Torrent i expresidents del Parlament firmen la petició per tramitar una llei d'amnistia

El president de Parlament, Roger Torrent, i els expresidents de la cambra catalana Carme Forcadell , Ernest Benach i Joan Rigol han signat aquest dimarts la petició per tramitar una llei d'amnistia al Congrés per als presos de l'1-O i de totes les persones encausades pel procés independentista. La iniciativa signada per representants de la institució sorgeix de l'Associació Amnistia i Llibertat En un acte al Parlament -en el qual l'expresidenta Núria de Gispert no ha pogut participar per un problema de salut lleu-, Torrent ha defensat la necessitat que s'aprovi una llei d'amnistia per "avançar en la resolució democràtica" del conflicte". "Per més repressió que hi hagi, per més voluntat de venjança que hi hagi, no resoldrem així el conflicte polític. Ens provocarà dolor, ens provocarà situacions familiars injustes, però no avançarem en la resolució de conflicte", ha lamentat el president del Parlament.Torrent, en nom dels signants del document, ha sostingut que els indults "poden ser una bona solució per qüestions de caràcter personal", però l'amnistia és l'instrument, al seu paper, per solucionar el plet català. El president de la cambra ha insistit que és l'"única solució efectiva per posar fi a la situació de repressió que viuen milers de catalans". "Reivindiquem que es facin realitat", ha exposat.La petició signada demana al Congrés que aprovi una llei orgànica d'amnistia -ja redactada pels impulsors- que anul·li les causes de tots els "represaliats polítics" arran de l'1-O. Amnistia i Llibertat defensa que aquesta llei "té cabuda en la legislació espanyola".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor