Cauen les denúncies per violència masclista per l'aïllament provocat per la pandèmia

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha detallat que aquest 2020 hi ha hagut 10.567 denúncies, unes 600 menys que l'any anterior. Hi ha hagut 4.282 detencions, 256 menys que l'any passat. Les denúncies per violència masclista han caigut prop d'un 5% des del gener respecte el 2019 arran de la pandèmia. Durant les setmanes més dures del confinament van caure les denúncies, i van repuntar un cop es va acabar. Els Mossos detallen que això es deu a casos silenciats o a la dificultat d'algunes víctimes de poder denunciar les violències arran de l'aïllament i de la proximitat del seu agressor. A l'agost, les denúncies van augmentar més d'un 6%.Pel que fa als assassinats masclistes, aquest 2020 han mort vuit dones i una nena de tres anys a mans de les seves parelles, exparelles o del seu pare. El conseller d'Interior i la inspectora dels Mossos d'Esquadra Montserrat Escudé, han desgranat aquest divendres les dades de violència masclista amb motiu del 25 de novembre, dia contra les violències masclistes. Les nou persones assassinades suposen dues morts més respecte l'any 2019 i en cinc dels casos l'entorn més proper de la víctima coneixia la situació però no s'havia denunciat.El titular d'Interior ha afirmat que la situació de la pandèmia ha provocat l'augment de vulnerabilitat de dones víctimes de la violència de gènere i dels seus fills, també ha destacat "la gran feina" que es fa per part de les policies locals, la gran majoria d’elles tenen un servei equiparable al que tenen els Mossos d'Esquadra. "Fan les actuacions inicials, reben les denúncies i fan el seguiment de forma acurada de cada cas", ha recordat, i ha posat en valor el paper important i rellevant del món local on molts ajuntaments tenen serveis i regidories d'atenció a la dona i on existeix "una sensibilitat del tot demostrada i acreditada".Sàmper ha reivindicat el paper de l'educació com un element clau per "erradicar la xacra de a violència masclista". "Cada any fem aquesta crida i arriba el 25-N i les xifres no milloren. Hi ha molt de camí per recorrer", ha dit. També ha ressaltat que és fonamental la prevenció, sobretot en les etapes d'infantes i adolescència.Montserrat Escudé ha detallat que la pandèmia i les restriccions han provocat un augment de la vulnerabilitat de les dones. "La violència contra les dones ja era un virus abans de la Covid-19", ha apuntat. Aquest any s'han instruït 10.567 denúncies, un descens del 4,8% respecte al mateix període de l'any anterior. Durant els mesos de març a maig van baixar "dràsticament" el nombre de denúncies en l'àmbit de la violència masclista mentre augmentava "de manera alarmant" les trucades a la xarxa de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere.

