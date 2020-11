Barcelona avala la regulació de lloguers que el PSC va rebutjar al Parlament

L'Ajuntament de Barcelona ha avalat aquest dimarts la llei de regulació de preus del lloguer, pionera a l'Estat i que el Parlament va aprovar el 9 de setembre . Ho ha fet en el marc de la comissió no permanent que precisament tenia per objectiu avaluar la mesura, amb unes conclusions que li donen validesa aprovades per Barcelona en Comú, PSC, ERC i JxCat. Ciutadans, Barcelona pel Canvi i PP van abandonar la comissió en sessions anteriors i, per tant, avui no s'han posicionat.El PSC ha avalat la llei després que el grup parlamentari socialista hi votés en contra al setembre al Parlament, argumentant que la mesura envaïa competències estatals i seria tombada pel Tribunal Constitucional. De fet, el PP ja ha avançat la seva intenció de recórrer a l'alt tribunal i per fer-ho han contractat el bufet d'advocats d'Albert Rivera.Les conclusions de la comissió són vinculants però garanteixen que l'Ajuntament de Barcelona -que haurà de vetllar pel compliment de la llei al municipi- no posarà través a la seva aplicació. El PSC, doncs, canvia de postura dos mesos i mig després a l'espera que els seus companys de files a la Moncloa tirin endavant el compromís adquirit amb Podem per blindar la llei catalana i impulsar una regulació estatal "En el transcurs de les diverses sessions s’ha pogut corroborar com el mecanisme de la regulació del preu dels lloguers no és cap norma estranya ni aliena dins el marc europeu ni tan sols dins de l’Estat Espanyol o Catalunya", diu el redactat de les conclusions. Al llarg de les sessions celebrades han intervingut representants del moviment per l'habitatge de Catalunya i també representants del sector immobiliari.Les conclusions també apel·len a la necessitat d'impulsar mesures d’acompanyament a la llei, per ferla més "robusta". Precisament el compliment de la llei ha quedat qüestionat les darreres setmanes, després que la Generalitat hagi informat que no actuarà d'ofici per sancionar els incompliments fins entrat el 2021 La comissió també ha conclòs que cal garantir evitar que aquesta llei generi perjudicis i riscos, com la possibilitat d'una expansió del mercat negre, l’agreujament de la demanda no atesa de lloguer no protegit, una reducció de l’oferta del lloguer, la degradació del parc residencial, processos de discriminació i de filtratge, el desequilibri en la implantació del control del lloguer o pràctiques abusives.Sobre una suposada vulneració del dret a la propietat privada, la comissió considera que aquest dret no quedarà vulnerat mentre la regulació garanteixi un "benefici raonable" per a la propietat. "Tampoc podem oblidar que l’habitatge és un dret fonamental i que per tant ha de garantir la seva funció social per davant del dret de la propietat privada", conclou.

