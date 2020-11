De «finde» a «fascistoide» i «macho alfa»: les noves paraules acceptades per la RAE

, coronavirus, desconfinamiento, desescalada o cuarentenar són algunes de les noves paraules afegides a la versió digital del Diccionari de la Llengua Espanyola, que també inclou noves addicions en definicions com les de confinamiento.La presentació ha tingut lloc a la seu de la Reial Acadèmia Espanyola (RAE). En total, són 2.557 novetats. En el cas de COVID, amb majúscules, es defineix com a síndrome respiratòria aguda produïda per un coronavirus. A més, s'aclareix que l'acrònim prové de l'anglès (coronavirus disease).Amb tot, el coronavirus és "un virus que produeix diverses malalties respiratòries en els éssers humans, des del refredat a la pneumònia o la COVID". I cuarentenar parla o bé de "posar a algú en quarantena" o de "passar un període de quarantena".La directora del DLE, Paz Battaner, ha aclarit alguns dubtes respecte a les noves incorporacions relacionades amb la pandèmia. Així, per COVID ha explicat que té dos gèneres gramaticals, de manera que de moment es podrà fer servir amb 'el' o 'la' indistintament.En qualsevol cas, el nou DLE inclou també nombroses novetats en termes no relacionats amb el coronavirus. Per exemple, s'accepta fascistoide, amb la definició de persona "que tendeix a el feixisme o autoritarisme" o de parafascista -"que té semblança amb el feixisme"-.És novetat també la paraula provida, que parla de qui "s'oposa a l'avortament induït, a la investigació amb embrions humans i a l'eutanàsia". O macho alfa, que al·ludeix al "mascle dominant en un grup d'animals socials".Finde, com a "reconeixement a l'ús que es dona a Espanya" a aquesta forma abreujada de cap de setmana, emoji -paraula diferent d'emoticona-, fil -per referir-se a les cadenes de missatges a Internet- o trol són altres de les incorporacions. "Això de "'l'anglès ens envaeix' no és qüestió de gran preocupació per l'acadèmia: moltes paraules es transformen o castellanitzen i signifiquen poc dins de la immensitat del castellà", ha afirmat el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

