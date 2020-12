Imagina un territori amb tots els colors de l'hivern

Una altra manera de viure el mar i muntanya

Finalment, Guils Fontanera és l’estació predilecta dels amants de l’esquí de fons amb fins a 45 km per practicar aquest esport en plena Cerdanya. A més, hi ha 12 km de circuits de raquetes de neu per iniciar-se en una disciplina que cada vegada té més adeptes. Tot plegat per gaudir de la natura i la neu a un ritme més reposat.Cal destacar que les estacions d’esquí del Pirineu de Girona, gràcies a la seva proximitat a la Costa Brava gaudeixen d’un clima temperat i un cel majoritàriament clar i assolellat, una circumstància que les fa úniques a Europa i constitueixen un autèntic valor afegit. Aquest hivern, a més, aplicaran totes les mesures per respirar natura de la manera més segura possible.Un territori és paisatge i és patrimoni, però també és la seva gent i la identitat que han forjat al llarg dels segles. I una representació d'aquesta identitat tant marcada és una, un autèntic mar i muntanya. Des del trinxat de la Cerdanya a les anxoves de l'Escala, passant pels fesols de Santa Pau, els bolets del Ripollès o els escamarlans del Cap de Creus. A més, sense oblidar la qualitat dels vins de la DO Empordà i la seva oferta enoturística La mil·lenària cuina d’arrels pirinenques ha passat de generació en generació fins a mostrar-se autèntica i excepcional com la que podem trobar a la taula dels restaurants i hotels. L’evolució dels coneixements als fogons ha donat lloc a la fusió de la cuina tradicional i un esperit innovador, que tenen com a resultat uns restaurants de primera categoria, uns establiments que conviden a viure experiències gastronòmiques difícils d’oblidar i que són el colofó d’uns dies de neu i d’esport a l’aire lliure.