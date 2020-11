Cs intenta mantenir viva la negociació amb el PSOE després del preacord pressupostari amb ERC

Altres notícies que et poden interessar

Minuts després que ERC hagi anunciat un "preacord" amb el govern espanyol per aprovar els pressupostos , Ciutadans ha comparegut per intentar exhibir que no es considera exclòs de la partida. El grup taronja ha convocat de forma precipitada per explicar públicament que continuaran negociant amb la Moncloa perquè el PSOE ha permès que les seves esmenes continuïn vives. La formació d'Inés Arrimadas no dona res per tancat i s'ha compromès a intentar que "no es consumi" una entesa amb ERC i Bildu.El portaveu del partit al Congrés, Edmundo Bal, ha celebrat que esmenes que considera clau del seu grup continuïn vives, al mateix temps que ha intentat minoritzar el "preacord" anunciat minuts abans per Gabriel Rufián. Bal ha explicat que esmenes com la dels ajuts directes a fons perdut a pimes amb menys de 50 treballadors i una reducció a la meitat dels ingressos i la de la prestació als progenitors que han de tenir cura dels seus fills en quarantena continuen vives per ser votades en comissió aquesta setmana. A més, també ha celebrat l'esmena transaccional de la mà del PSOE per implantar una targeta sanitària única per a tot Espanya.Segons Bal, la transaccional "sí que és un acord" per escrit i no el "preacord" anunciat per ERC. En tot cas, ha assegurat que la votació definitiva serà el dijous de la setmana que ve al Congrés i que fins aleshores s'esmerçarà en impedir que "es consumi" una entesa entre el govern espanyol i partits com ERC i Bildu. De fet, ha tornat a insistit que Pedro Sánchez "ha de triar" amb qui vol acordar els pressupostos perquè és "impossible una foto final on hi sigui tant Ciutadans com ERC".Rufián ha anunciat aquesta tarda un "preacord" amb el govern espanyol per aprovar els pressupostos que inclou "la fi del control financer" de l'Estat a la Generalitat, així com la creació d'un comitè bilateral per a una reforma fiscal "justa i progressiva" i per reformar l'impost a les grans fortunes. "Amb un objectiu clar: acabar amb el dumping fiscal a Madrid", ha dit Rufián. També ha detallat un acord per ampliar la moratòria de les cotitzacions a la seguretat social per als autònoms i la liquidació del deute que l'Estat té amb la Generalitat en la gestió de beques i ajuts per a l'estudi des del 2005.

