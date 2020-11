ERC anuncia un «preacord» amb el govern espanyol per aprovar els pressupostos de l'Estat

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha anunciat aquest dimarts un "preacord" d'ERC amb el govern espanyol per aprovar els pressupostos generals de l'Estat. El republicà ha remarcat que en la negociació hi ha hagut dues línies bàsiques: intentar obtenir "el màxim de millores per a la gent" i aconseguir "el màxim d'eines" per a la Generalitat. Rufián ha remarcat la importància del "mentrestant" entre els objectius de la formació i el dia a dia. "Cal gestionar, liderar i governar el mentrestant, i això no ens fa menys independentistes", ha apuntat.En una compareixença aquesta tarda al Congrés, el portaveu d'ERC ha detallat alguns dels punts d'aquest preacord, que es preveu concretar en les pròximes hores. En primer lloc, s'ampliarà la moratòria de les cotitzacions a la seguretat social dels autònoms fins al març de 2021 "amb el compromís d'ampliar-ho en funció de les circumstàncies".En segon lloc, es crearà un "comitè bilateral" per a una reforma fiscal "total, justa i progressiva" i es crearà un "grup de treball específic" per a la reforma de l'impost a les grans fortunes "amb l'objectiu d'acabar amb el dumping fiscal a Madrid". Rufián ha concretat que els membres d'aquests grups seran experts "que entenguin que no es pot sortir de la crisi com es va fer el 2008".Rufián també ha explicat que s'ha acordat una "liquidació del deute existent del Ministeri d'Educació amb la Generalitat en la gestió de beques i ajudes des de 2005". El portaveu d'ERC ha apuntat que aquesta mesura servirà per combatre la desigualtat en l'accés a l'educació pública.L'últim punt, "el més important" segons Rufián, és l'acabament del control financer per part de la Moncloa a la Generalitat. "És el fi del 155 financer aplicat per Rajoy i Montoro des de 2015, el final d'una etapa negra per al dia a dia de la gent de Catalunya. Avui acaba la tutela i l'abús austericida, injust i ideològic dels ministeris d'Hisenda a l'economia catalana", ha dit el portaveu republicà.Això, ha remarcat, servirà per "alliberar i potenciar eines socials" per al futur govern de la Generalitat que surti de les eleccions del 14-F, que s'enfrontarà a una dura crisi econòmic. Aquest punt se centra en l'apartat de les despeses i facilitarà, ha dit Rufián, la despesa social per part de la Generalitat.En les pròximes hores es detallaran més punts, a banda d'aquests quatre. El preacord es posarà a disposició dels òrgans d'ERC perquè sigui ratificat. Rufián ha reivindicat el paper de la formació republicana com a principal força parlamentària catalana i posar tota la força negociadora "al servei del poble de Catalunya".El president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, s'ha pronunciat sobre el preacord del seu partit per aprovar els pressupostos generals de l'Estat. "Volem disposar de les millors eines per la Generalitat i posar-les a disposició dels ciutadans" ha explicat. Per Sabrià, Catalunya passa per un dels moments "més complexos" de la història, i és per això que tenen "el deure" de donar-hi resposta. Això sí, el president del grup republicà ha defensat que el seu compromís amb la "república catalana" es manté intacte, però que hi ha un "mentrestant" que és molt "dur i difícil" per a molta gent. "No podem renunciar a res que ens permeti començar la reconstrucció del país" ha afirmat."Ningú pot ser partidari d'en com pitjor, millor", ha subratllat, afegint que no es pot delegar la gestió a partits com, per exemple, Ciutadans. Una formació que considera que "mai" vetllarà pels "interessos" de Catalunya. Sabrià ha afegit que al ser "un partit assembleari" el preacord queda ara pendent de la ratificació de l'executiva nacional del partit. Així doncs creu que la decisió final arribarà en les pròximes hores o dies, "però no més enllà".

