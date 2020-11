Budó diu ara que no està en dubte que les eleccions se celebraran el 14 de febrer

"El Govern només es planteja celebrar eleccions el 14 de febrer". Així ha respost la portaveu del Govern, Meritxell Budó, a la polèmica oberta els darrers dies després que ella mateixa assegurés en una entrevista a Ràdio 4 el passat divendres que no sabia si es podrien celebrar els comicis . "Cap dubte en absolut", ha insistit la consellera després que la seva afirmació obrís un nou intercanvi de retrets entre Junts per Catalunya i ERC.Budó ha argumentat que celebrar-les malgrat la situació de la pandèmia és tant "el pla A com el pla B" del Govern, que treballa en poder garantir les condicions de "seguretat" de la votació, així com assegurar que tots els ciutadans, també aquells que puguin estar contagiats de coronavirus en aquelles dates, puguin votar. "Estem treballant en tots els protocols per garantir totes les mesures sanitàries i democràtiques", ha subratllat.La portaveu de l'executiu també ha precisat que s'explora amb quin mecanisme es podrà facilitar la sol·licitud telemàtica del vot per correu per tal de poder votar sense haver de sortir de casa. Per ara, ha dit, no es contempla cap modificació legal per aquesta qüestió o bé per a un eventual ampliació de la jornada electoral, una opció que no ha descartat i que han posat sobre la taula alguns partits com els comuns. En tot cas, ha dit, la previsió és que els protocols es puguin compartir amb la resta de grups del Parlament i fer públics abans del 22 de desembre, que és quan es convocaran automàticament les eleccions si abans no hi ha hagut cap investidura d'un president.La data de les eleccions ha estat motiu de disputa entre JxCat i ERC en els darrers dies, ja que no només la va qüestionar Budó, sinó també el conseller d'Interior, Miquel Sàmper. Els republicans han acusat els de Carles Puigdemont de fer "electoralisme" per posar-la en dubte . La portaveu de Junts, Elsa Artadi, ja va fer ahir un intent d'enterrar el debat advertint que es posés fi a l'"especulació" sobre un eventual canvi de data dels comicis.

