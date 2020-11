Tres anys i mig de presó per un manifestant que va tallar la Ronda de Dalt durant la vaga general del 2017

L'Audiència de Barcelona ha condemnat un Francisco José G. R. a tres anys i mig de presó per un delicte de desordres públics greus amb l'agreujant de reincidència. L'home va participar a la vaga del 8 de novembre de 2017 convocada com a protesta pels fets de l'octubre de 2017 i l'empresonament del Govern. El jutge també ha condemnat a un any de presó Moisés F. D. pel mateix delicte. En la resolució, absol dues persones més que també havien estat acusades en el judici. Fonts de la defensa asseguren que presentaran recurs.Segons considera provat la sentència, els dos condemnats van acudir a una convocatòria, no comunicada a les autoritats, de les 7 del matí feta pels CDR de Nou Barris i Sant Andreu al Metro de Trinitat Vella. Juntament amb més d'un centenar de persones es van manifestar, en una convocatòria no comunicada, per diversos carrers fins arribar a la sortida número 2 de la Ronda de Dalt, via que van acabar tallant en els dos sentits fins les 11 del matí. El tall va provocar cues de prop de 15 quilòmetres, i va afectar uns 4.000 turismes i 750 camions.Els dos homes van mantenir "enfrontaments verbals i amb gestos" i "actituds amenaçadores" amb els conductors dels vehicles aturats, cosa que va crear "nombroses situacions de conflicte". De fet, Moisés F.D. va arribar a colpejar un conductor, que el va denunciar i segueix un procediment judicial paral·lel. Els manifestants van sacsejar diversos vehicles.Els Mossos d'Esquadra van intentar que els manifestants obrissin el pas a la circulació, però aquests s'hi van negar. Després de negociar amb Francisco José G.R., que "es va comportar en tot moment com a responsable del piquet", els Mossos van poder obrir un carril de circulació en alguns moments, fins que els manifestants van decidir marxar voluntàriament.Per tot això, condemna Moisés F.D. a un any de presó per desordres greus. Francisco José G.R. va ser condemnat el setembre del 2017 a tres mesos de presó per desordres públics i per això li apliquen l'agreujant de reincidència, i la pena puja fins als tres anys i mig. Els altres dos encausats queden absolts. La sentència es pot recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

