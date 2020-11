El Govern obre la porta a relaxar el toc de queda per Nadal i Cap d'Any

Altres notícies que et poden interessar

Com ha de ser el pròxim Nadal? És una de les qüestions que tenen sobre la taula tots els governs en aquests moments en plena segona onada per la pandèmia i amb aquesta festivitat a un mes vista. El Govern ha admès aquest dimarts que es podrien relaxar algunes de les restriccions previstes en el pla de la Generalitat per a la nit de Nadal i la de Cap d'Any, com ara allargar l'inici de l'horari del toc de queda, ara fixat a les deu de la nit, si les dades epidemiològiques ho permeten. En tot cas, després que la Moncloa hagi fet públic el seu pla , l'executiu català ha advertit que serà ell i no el govern espanyol qui determinarà la pauta a seguir a Catalunya.La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha argumentat que el Govern és "conscient i sensible" de la importància que aquestes dues dates tenen per a la ciutadania. Fins ara, el pla de reobertura de la Generalitat recull que per Nadal tothom haurà de ser a les deu a casa i que les trobades podran ser d'un màxim de deu persones de dues bombolles de convivència. En canvi, el plantejament de la Moncloa és que es mantingui la limitació de les trobades en un màxim de sis persones i que el toc de queda pugui ser de la una de la matinada a les sis del matí en el cas de la nit de Nadal i la de Cap d'Any."Tenim competències per prendre les nostres pròpies decisions", ha subratllat Budó, que ha assegurat que l'esborrany del govern espanyol encara ha de ser debatut al consell interterritorial de Salut. El Govern, ha dit, "escoltarà" la proposta i després acabarà prenent les seves pròpies decisions en funció de l'estat de la pandèmia a Catalunya.De fet, Budó també ha obert la porta a avançar l'ampliació del confinament municipal de cap de setmana a l'àmbit comarcal just abans del pont de la Puríssima -entre el 5 i el 8 de desembre- i no just després, com inicialment tocaria per calendari segons el pla aprovat. També ha fet referència a la nit de Reis, ja que continua en debat si s'han de permetre o no les cavalcades. "Cap nen es pot quedar sense veure els Reis", ha resumit la portaveu, que ha afegit que es treballa per veure en quin format es podrà garantir.

