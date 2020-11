El Govern activa un registre d’autònoms per concedir-los un ajut abans de finals d’any

Altres notícies que et poden interessar

El Govern ha anunciat que posarà en marxa en els pròxims dies un registre d'autònoms que han vist reduïda la seva activitat a causa de la pandèmia amb l'objectiu de conèixer el volum de persones afectades i fer-ne una "radiografia" per dissenyar nous ajuts. L'objectiu és, segons ha explicat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, que la prestació en la qual es treballa arribi a les seves butxaques abans de finals d'any i corregir d'aquesta manera la gestió erràtica que es va fer en la concessió de les subvencions fa dues setmanes.Amb tot, l'executiu no ha concretat el calendari ni la quantitat. Budó sí que ha apuntat que estarà per sobre dels 20 milions d'euros que es van quedar curts per atendre les 100.000 peticions que es van produir en la darrera convocatòria i de la qual només se'n van beneficiar 10.000. A través de la creació del registre, ha argumentat la portaveu, es busca acabar amb el sistema arbitrari de l'anterior convocatòria, ja que no es concedirà per ordre cronològic de petició, i conèixer el volum de beneficiaris potencials per rebre aquest ajut extraordinari."Volem respondre amb agilitat i rapidesa i que els sol·licitants hagin de complir amb els menors tràmits possibles", ha insistit Budó, que ha precisat que la comissió creada pels departaments de Vicepresidència, Presidència, Treball i Polítiques Digitals continua treballant per determinar els criteris per rebre les subvencions. "No tenim la quantia, però no seran 20 milions, serà més elevada", ha puntualitzat la consellera.Per altra banda, el consell executiu ha aprovat una ampliació dels ajuts per als professionals de la cultura dels 3,6 milions a 6,5 milions. Es modificaran decrets anteriors per "perllongar mesures extraordinàries" per la pandèmia. També s'ha aprovat un nou ajut de 3,5 milions per a empreses, entitats i autònoms que gestionin instal·lacions juvenils.Per una altra banda, Budó ha anunciat una nova transferència de crèdit de 500 milions d'euros per a Salut i ha subratllat que s'han intensificat en els darrers dies els cribratges poblacionals, així com adquirit 10 milions de xeringues per al pla de vacunació que previsiblement arrencarà a finals de gener. També s'han habilitat 61 milions d'euros del fons de contingència per fer front a les despeses addicionals al transport públic.

