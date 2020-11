El personal sanitari i les residències d'ancians rebran les primeres dosis de la vacuna

Altres notícies que et poden interessar

El calendari de vacunació contra la Covid-19 presentat aquest dimarts pel govern espanyol preveu que els primers a rebre la vacuna seran els residents i el personal de les residències d'ancians, a més dels grans dependents que no estiguin internats; i en segon lloc, el personal sanitari.Aquests grups rebran la vacuna entre el gener i el març si finalitzen amb èxit els assajos clínics, que fins ara han provat l'eficàcia i la seguretat del medicament. La següent fase de vacunació començarà al març, i fins al juny Sanitat preveu vacunar tots els grups marcats com a prioritaris en el pla de vacunació.Els criteris que valorarà Sanitat per decidir qui es vacuna abans són el risc de mortalitat, el d'exposició a la malaltia, el d'impacte socioeconòmic i el de transmissió de la malaltia. En funció d'aquests criteris s'ha classificat la població en 18 grups per ordre de prioritat, si bé aquest dimarts només s'han anunciat els quatre primers.El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, havia anunciat que l'objectiu era vacunar "una part molt substancial" de la població durant el primer semestre del 2017. Aquest dimarts el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha concretat que la previsió és vacunar fins al març almenys 2,5 milions de persones, les més vulnerables.Al juny hauria d'estar vacunada el 70% de la població, segons ha pronosticat Illa, i al llarg del 2021 es vacunaria tota la població espanyola, si es compleixen les dates de recepció de les vacunes que preveu l'executiu. "L'important era estar preparats per quan arribin les dosis, i això hem fet", ha resumit Illa.El Ministeri de Sanitat preveu que Espanya rebi en total 140 milions de dosis de vacunes; que en el cas de les tres vacunes creades fins ara, les de Pfizer, Moderna i AstraZeneca, necessiten una dosi doble. Es tracta d'un nombre de dosis que gairebé duplica la població espanyola, però no se sap encara quan arribaran les vacunes de cada companyia.En cas que sobrin dosis, es distribuiran en països de fora de la Unió Europea, segons ha explicat Illa. El pla de vacunació preveu que no sigui obligatòria i anirà acompanyat d'un pla de comunicació per informar la societat dels beneficis d'aconseguir la immunitat contra el coronavirus."La pandèmia està evolucionant de manera correcta, però encara està en nivells molt alts de transmissió", ha explicat Illa, que s'ha mostrat preocupat per si les trobades socials en Nadal augmenten els casos de coronavirus. En aquest sentit, ha afirmat que no hi ha "res decidit" sobre les restriccions que estaran en vigor durant les festes nadalenques. S'hauran de debatre en el Consell Interterritorial de Salut, ha dit.Les paraules del ministre arriben el dia en què s'ha conegut l'esborrany de les indicacions del govern espanyol a les autonomies sobre les restriccions en Nadal . En aquest text que encara no és definitiu s'advoca per ampliar el toc de queda fins a la una de la matinada els dies 24 i 31 de desembre; a més de limitar a sis persones les trobades socials; i es deixa en mans de les autonomies permetre desplaçaments entre regions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor