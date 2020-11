«Soc Montserrat Carulla: actriu, catalana i independentista»

Montserrat Carulla, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

Ens ha deixat Montserrat Carulla, actriu brillant de l'escena catalana i dona sempre compromesa. Talent, professionalitat i entrega. Trobarem a faltar la seva energia i compromís. Descansi en pau. pic.twitter.com/4o1DBtVWFW — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) November 24, 2020

Ens entristeix molt el traspàs de l'incommensurable actriu Montserrat Carulla. Amb una llarga trajectòria teatral i televisiva era una dona compromesa i estimada al país.



"Sóc Montserrat Carulla, actriu, catalana i independentista", va dir en rebre el premi Gaudí d'Honor. DEP pic.twitter.com/HXXeBSnTLH — Òmnium Cultural (@omnium) November 24, 2020

L'actriu catalana Montserrat Carulla ha mort aquest dimarts al matí als 90 anys. Icònica actriu catalana i un dels rostres més populars, ha estat també activista pel dret a l'autodeterminació de Catalunya i ha participat activament del moviment independentista.El 2013 va rebre el premi honorífic durant la Gala dels Gaudí, on es va proclamar "actriu, catalana i independentista" i va defensar públicament que la seva ideologia "no anava contra ningú". Carulla també havia explicat a Catoze.cat que no volia morir "sense haver vist la independència del seu país". Diverses personalitats del món del teatre però també de la política han lamentat la mort d'una de les grans referents de la dramaturgia a Catalunya. "Talent professionalitat i entrega", així és com l'ha definiti el vicepresdient del Govern, Pere Aragonès.

