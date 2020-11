Més vigilància, il·luminació i fil musical: el pla de TMB contra l'assetjament al transport públic

TMB està preparant un pla per evitar l'assetjament contra les dones al transport públic, conjuntament amb la Diputació de Barcelona i col·lectius feministes que preveu enllestir al març. Així ho ha afirmat la presidenta de l'empresa pública i regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Rosa Alarcón, en una roda de premsa aquest dimarts. El projecte es troba en un punt "incipient" però ja contempla algunes mesures per fer del transport públic un espai segur per a les dones.Per exemple, es proposa millorar la il·luminació d'andanes i passadissos i "fins i tot incorporar un fil musical que generi un ambient més amable" al metro. També es planteja augmentar la presència policial i la vigilància, creant un sistema específic de càmeres de vídeo dins dels combois.Pel que fa al bus, TMB vol augmentar a tots els autobusos de barri el sistema de bus a demanda, que ara mateix s'ha implementat "amb èxit" a Torre Baró. Una altra actuació que es vol dur a terme en aquesta xarxa és la millora de la visibilitat de les marquesines de les parades de bus.L'Ajuntament de Barcelona i la Diputació també consideren que cal iniciar una campanya de sensibilització en tots dos modes de transport que deixi clar que hi ha molts tipus d'assetjament sexual a banda dels que es castiguen per la via penal.Segons la darrera enquesta de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità, el 60% d'usuaris del transport públic són dones i una de cada cinc han patit assetjament en els seus desplaçaments. L'enquesta també reflecteix que el 65,5% de les dones barcelonines indica evitar quasi sempre o sempre les estacions o les parades amb poca visibilitat i poc il·luminades. Així mateix, un 58,9% de les dones barcelonines evita utilitzar parades o estacions poc freqüentades mentre que un 53,2% evita agafar el transport públic a la nit o quan es fa fosc.

