Angela Dobrowolski, detinguda per un intent d'assalt a la casa de Mainat

La Policia Local de Canet de Mar ha detingut aquest dimarts al matí Angela Dobrowolski per un intent d'assalt a la casa del seu marit, Josep Maria Mainat, amb qui està vivint uns mesos d'escàndols arran de l'intent d'assassinat d'ella sobre el productor televisiu i exmembre de la Trinca.En l'assalt al domicili de Mainat també hi ha participat l'amant de Dobrowolski, Gabriel. Els dos estan arrestats en una comissaria dels Mossos d'Esquadra, que instruiran la investigació.Angela Dobrowolski va ser desnonada del seu domicili familiar de Barcelona fa tot just unes setmanes, al barri d'Horta, perquè Mainat recuperés l'habitatge.

