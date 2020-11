Antena 3, a judici pel dret d'emissió de «El Rosco» de «Pasapalabra»

El jutjat mercantil número 8 de Barcelona ha celebrat aquest dimarts al matí la vista prèvia abans del judici entre la productora audiovisual holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution i les companyies de televisió Atresmedia i ITV perquè Antena 3 deixi d'emetre la darrera prova del famós concurs Pasapalabra, popularment coneguda com El Rosco. El format del programa és d'ITV que té cedida la llicència a Espanya a Atresmedia. La societat demandant considera que ostenta un dret de propietat intel·lectual sobre El Rosco.En la vista d'aquest dimarts, la demandada, Atresmedia, ha tornat a demanar que el procediment no segueixi endavant, perquè el litigi ja el va resoldre el Suprem, quan va dictaminar que Telecinco (Mediaset) havia de deixar d'emetre el concurs. ITV, propietària dels drets d'emissió, aleshores va negociar amb Antena 3, que és qui emet ara el programa. En canvi, la productora holandesa, que reclama el dret com a propietària del format, considera que són plets diferents, i recorda que hi ha processos similars a Holanda i Itàlia.Juntament amb la demanda del judici principal, la companyia demandant va interposar demanda de mesures cautelars coetànies, mitjançant les quals sol·licitava la suspensió cautelar de l'ús de l'última prova del concurs. La vista oral de mesures cautelars es va celebrar el passat 21 de juliol, de forma presencial, en la qual van comparèixer les dues parts i es van interrogar testimonis i es van proposar proves documental per part de les dues bandes. A l'octubre el jutjat va rebutjar prendre mesures cautelars i condemnava la societat holandesa demandant a pagar les costes processals de la primera instància de procediment de mesures cautelars.La interlocutòria no apreciava aparença de bon dret en la petició de tutela cautelar, prenent principalment en consideració el valor del precedent judicial i considerava que no concorre perill per la demora processal, perquè s'havien sol·licitat mesures cautelars que no eren instrumentals sinó anticipatòries de la decisió de la sentència del judici principal. El magistrat considerava que això és excepcional, ja que la demandant va consentir que Antena 3 emetés el programa incloent sempre el joc final de l'any 2000 a l'any 2006.Aquest procediment suposa una certa continuació del procés judicial seguit en el jutjat mercantil número 6 de Madrid, entre Telecinco i ITV, que va durar nou anys (del 2010 al 2019), i que va arribar fins a la sala civil del Tribunal Suprem, que va desestimar els recursos de cassació i extraordinari per infracció processal que van interposar les parts d'aquell primer judici, i que va confirmar la sentència d'apel·lació del setembre del 2016 de l'Audiència de Madrid. En aquest primer judici un dels fets que es va fixar com a controvertit és el que sembla constituir ara l'objecte principal d'aquest nou procediment, relatiu a determinar si la prova final de Pasapalabra és o no susceptible de ser protegida com a format autònom per la propietat intel·lectual i en aquest cas determinar si la societat holandesa demandant té aquests drets exclusius de propietat intel·lectual.Fins a la data, el jutjat del mercantil número 8 de Barcelona ha dictat ja en aquest assumpte tres interlocutòries: una desestimant les mesures cautelars coetànies; una admetent la intervenció de la societat ITV com a part demandada; i una tercera declarant el caràcter confidencial de certs documents de la demanda, que havia sol·licitat la companyia demandant, aplicant la nova Llei de Secrets empresarials de 2019.

