Rússia diu que la seva vacuna té un 95% d'eficàcia i que costarà menys de 10 dòlars

Altres notícies que et poden interessar

Rússia ha anunciat que la seva vacuna contra la Covid té una eficàcia de més del 95% i costarà menys de 10 dòlars la dosi. Ho han explicat el Centre Gamaleia i el Fons d'Inversions Directes de Rússia (FIDR) en un comunicat recollit per diversos mitjans, en el qual expliquen com 42 dies després d'administrar la primera dosi de l'Sputnik V al pacient van registrar una eficàcia del 95%.Així mateix les dades preliminars de la segona anàlisi mostren que l'eficàcia de la vacuna russa després de 28 dies és del 91,4%. A l'estudi també es va observar que, per tenir una eficàcia del 91,4%, va haver-hi un total de 39 persones infectades amb la Covid: 31 eren voluntaris que havien rebut un placebo i les altres 8 sí que s'havien vacunat.Les proves agrupaven un total de 14.095 voluntaris que van rebre dosis de l'Sputnik V i uns altres 4.699 que eren tractats amb placebo, segons el comunicat. A hores d'ara 40.000 voluntaris participen en la fase tres, dels quals més de 22.000 van ser injectats només amb una primera dosi i 19.000 sí que van rebre les dues. Els experts russos expliquen que durant les anàlisis no han detectat reaccions adverses "imprevistes" a la vacuna per part dels voluntaris.Per la seva banda el FIDR destaca que el preu serà inferior als 10 dòlars per una dosi, el que suposa un cost dues vegades menor a les vacunes que utilitzen mRMA (tant Moderna com Pfizer). Rússia també ha engegat la producció de la vacuan en pols, el que facilitaria notablement el seu transport.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor