Tres detinguts a Vinaròs per robar bosses a dones grans a les sortides de supermercats

La Guàrdia Civil ha detingut a Vinaròs (el Baix Maestrat) un home de 45 anys i dues dones de 34 i 20 anys d'edat, que es dedicaven a la sostracció de bosses a dones d'avançada edat a la sortida dels supermercats.Les investigacions es van iniciar el passat 6 d'octubre, quan una dona va denunciar davant la Guàrdia Civil que a la sortida d'un hipermercat i després d'introduir la compra i deixar la bossa al seient del vehicle se li va acostar un home dient-li que se li havien caigut monedes a terra. Mentrestant la víctima recollia les monedes, una altra persona va aprofitar per treure-li la bossa.A partir d'aquesta data i en dies posteriors es van cometre diversos furts, sent sempre les víctimes dones grans a les que vigilaven i seguien a la sortida de supermercats o centres comercials per posteriorment sostreure'ls la bossa pel mateix procediment i mètode de distracció.La investigació de la Guàrdia Civil va permetre localitzar el cotxe dels presumptes lladres i es va identificar a les tres persones posteriorment detingudes.Finalment, els sospitosos van ser detinguts el 18 de novembre quan circulaven per l'N-232 per dirigir-se a l'autopista AP-7 després de cometre un altre furt a Vinaròs.Després d'un registre exhaustiu del vehicle, a més dels efectes sostrets a la seva última víctima, van ser trobats altres pertanyents a diferents persones perjudicades d'altres fets similars. Fins al moment s'ha pogut determinar la implicació de les tres persones detingudes al menys nou delictes de furt en les següents localitats, a les demarcacions respectives:- Castelló: dos furts a Vinaròs, un a Alcalá de Xivert i un a Borriana.- Lleida: un furt a Mollerussa.- Tarragona: un furt al Vendrell.- Màlaga: un furt a la capital.- Madrid: un furt a la capital i a Mejorada del CampoEls detinguts han passat a disposició del jutjat d'Instrucció núm. 3 de Vinaròs.

