Espanya és el cinquè estat de la UE amb el rebut de l’electricitat més car

Espanya és el cinquè estat de la Unió Europea on l’electricitat de les cases és més cara el primer semestre del 2020. Segons dades de l’Eurostat, l’estat espanyol està en les primeres posicions del rànquing europeu en el preu de l’electricitat, només superat per Alemanya, Dinamarca, Bèlgica i Irlanda.En canvi, els països amb la factura més baixa són Bulgària, Hongria i Estònia. Per altra banda, els impostos representen gairebé la meitat de les factures d’electricitat cobrades a les cases dels països de la UE, concretament un 40%. El gas natural s’endú la proporció del 33% dels impostos a les factures.La primera meitat de l’any, la mitjana de preus en electricitat domèstica va caure lleugerament a la Unió Europea, en comparació amb la primera meitat del 2019 (21.6€ per 100kWh l’any passat i 21.3€ per 100kWh aquest 2020). Els preus en electricitat han disminuït a 16 estats membres, sobretot als Països Baixos, Letònia, Eslovènia, Suècia i Estònia.Pel que fa als preus del gas, s’han mantingut estables respecte de l’any passat i s’han situat als 6.6€ per 100kWh el primer semestre del 2020. Els països que han pagat menys pel gas natural aquest primer semestre d’any han estat Letònia, Hongria, Romania i Lituània, mentre que els Països Baixos, Suècia, França i Dinamarca han estat els que més.

