El govern espanyol trasllada la instrucció judicial als fiscals

El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de la nova llei d'enjudiciament criminal, que prohibeix a partits polítics i sindicats exercir l'acusació popular. A més, d'ara endavant els jutges hauran d'argumentar més les raons per les quals mantenen en presó càrrecs públics, en la línia del que demanaven tres magistrats del Constitucional sobre el recurs d'Oriol Junqueras per la presó provisional dictada pel jutge Pablo Llarena.La nova norma demana justificar la presó provisional dels càrrecs públics per "l'excepcional amenaça que aquesta activitat criminal comporta a l'estat democràtic i de dret". Es crearà una comissió de seguiment que haurà d'assegurar que tribunals i fiscalies "comptin amb mitjans adequats per utilitzar mesures menys greus que la presó preventiva".La modificació legal reforça el paper de la Fiscalia, l'encarregada d'ara endavant de dirigir la fase d'instrucció amb què s'inicien els procediments judicials. A més, es crea una nova fase intermèdia en els processos judicials, en què un jutge que no forma part de la investigació decidirà si s'arxiva la causa o s'obre judici oral. S'anomenarà "jutge d'audiència preliminar" i "rebutjarà les proves que s'hagin obtingut violentant els drets fonamentals", ha explicat Campo en la roda de premsa posterior al consell de ministres."Els jutges són garants dels nostres drets i els fiscals promouen l'acció de la justícia", ha justificat el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, que ha argumentat també que la Comissió Europea demanava a l'Estat una "major celeritat" en les reformes.La nova llei d'enjudiciament criminal també crea un termini de 24 hores en una detenció, abans de lliurar-la a disposició judicial, en cas d'actuacions que requereixin la presència del detingut. El fiscal podrà decidir si deixa en llibertat el detingut, i un funcionari policial que no formi part de la investigació serà l'encarregat de custodiar la persona detinguda per garantir que es respecten els seus drets.

