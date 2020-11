Els autors de l'atemptat del 17-A van anar a un casino de Salou amb un ganivet dies abans de l'atac

Sessió curta avui a l'Audiència Nacional en el judici als atemptats. Han declarat quinze testimonis que s'han centrat principalment en els fets de Cambrils la matinada del 18 d'agost, després de l'atropellament de la Rambla. Allà hi van morir cinc dels terroristes i ahir van declarar els agents que els van abatre. També han declarat dos treballadors del casino Las Vegas, de Salou, on van anar els autors dels atemptats uns dies abans de perpetrar l'atac. De fet, un dels testimonis, que també feia tasques de seguretat en aquest establiment, ha detallat que el grup tenia una actitud "xulesca" i un d'ells duia una arma blanca amagada. Entre els que van anar al casino hi havia Mohammed Houli, el principal acusat.Abans de fer-los fora el treballador ha explicat que els va cridar l'atenció en diverses ocasions per diversos motius. "No em va quedar més remei que fer-los fora, em vaig haver d’enfrontar a ells, i un d’ells portava un ganivet al cul, que li vaig haver de retirar, abans de desallotjar-los d’allà. El que portava el ganivet repetia 'Aquí no amic'", ha relatat. Una altra treballadora del casino 'Las Vegas' de Salou ha explicat que va veure unes tres o quatre vegades a quatre dels autors materials dels atemptats la mateixa setmana de l’atac a Cambrils. “Aquell mateix dia i en dies anteriors”, ha explicat. L’empleada del casino recorda que tenien una "actitud una mica xulesca".Els agents dels Mossos que han passat per la sala han descrit com van trobar els cossos dels atacants. Malgrat que la Fiscalia ha demanat no visionar les imatges dels cadàvers, s'han vist durant un moment. També s'han pogut veure les armes blanques que duien, sang i els cinturons d'explosius simulats. Els testimonis han fet referència als mocadors vermells que duien alguns dels joves de Ripoll quan van cometre l'atac. Segons els investigadors, això podia ser una referència a l'Alcorà i al desig de morir. Les declaracions han estat ràpides i amb poques interrupcions per part del magistrat Alfonso Guevara, que des de la setmana passada ha rebaixat el to.Altres testimonis han detallat en quin estat es trobava el vehicle de l'atemptat de Cambrils i quatre mossos que van fer la inspecció ocular en un restaurant abandonat a Riudecanyes -on s'haurien preparat els terroristes per fer l'atac- han explicat que hi van trobar 119 objectes i indicis. Entre ells hi havia comprovats de compra d'acetona -element per elaborar els explosius- i també documentació parcialment cremada d'alguns membres de la cèl·lula, com Mohamed i Omar Hichamy o Younes Abouyaaqoub, l'autor de l'atac a la Rambla.L'últim testimoni, un agent de la policia local de Canovelles, ha detallat que es va localitzar un "document acreditatiu" de Saïd Aalla, un dels membres de la cèl·lula, entre els objectes perduts. "Vaig lliurar el document a la unitat corresponent", ha apuntat a preguntes d'una de les acusacions. Ha estat l'última veu que s'ha escoltat en la sessió d'avui, una de les més breus. Demà estan previstos més testimonis, majoritàriament civils.

