L'agent que va disparar al sensesostre a Barcelona ja duia la pistola a la mà quan el perseguia

Noves imatges publicades per l' Ara i la Directa permeten disposar de nova informació sobre els dos trets que dissabte passat va disparar un agent de la Guàrdia Urbana a un home sense sostre al passeig de Sant Joan de Barcelona.Les imatges demostren que l'agent ja duia la pistola a la mà quan perseguia l'home. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament, Albert Batlle, havia assegurat que l'agent hauria tret l'arma de foc quan després que la víctima hagués intentat agredir els policies.Les imatges, gravades per un veí, tampoc mostren que l'home portés un ganivet a la mà, com ha defensat fins ara la Guàrdia Urbana. A les imatges, en canvi, es pot veure com la víctima duia un braç en cabestrell i en l'altra duia penjant una bossa.Els Mossos encara investiguen uns fets que el seu director, Pere Ferrer ha qualificat aquest dimarts de "complexos", en una entrevista a Catalunya Ràdio.Els protocols de la Guàrdia Urbana són clars i els agents es regeixen per uns principis bàsics que ordenen fer servir només l'arma de foc quan és "inevitable" . L'ús de l'arma només està justificat quan no hi ha alternativa per protegir la vida de l'agent o d'una altra persona.

