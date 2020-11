Creix un 77% la quantitat de dones sense llar ateses per Assís a Barcelona

L'entitat Assís ha atès un 77% més de dones sense llar en el que portem d'últim trimestre de l'any, en comparació amb el mateix període de l'any anterior. L'entitat ha fet públiques les dades la vigília del 25-N, Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones i alerta que la crisi derivada de la pandèmia ha disparat la vulnerabilitat socioeconòmica de moltes dones a la capital.Asseguren que les dones que ara s’estan quedant al carrer ja estaven en situació de vulnerabilitat abans de la pandèmia, però la seva situació no era tan evident. “El degoteig de trucades de persones anònimes, professionals i veïns que ens contacten buscant assessorament per a dones, moltes d’elles amb fills o filles al seu càrrec, que s’han quedat al carrer o que estan a punt de fer-ho és realment alarmant”, assegura la responsable del programa Dones amb Llar, Elena Sala.Sala també assegura que aquestes dones pateixes en molts casos una violència que està "amagada", ja que al carrer estan més exposades a patir situacions violentes. De fet, l’Observatori HATENTO del qual també forma part ASSÍS, demostra que el 60% de les dones en situació de carrer han patit violència i que el 19% d’aquesta violència és violència sexual.Segons Assís es tracta de dones que viuen en un estat permanent de por i inseguretat, terriblement soles i els afecten molt més els estereotips i l’estigma social, motiu pel que generalment els acompanyen sentiments de vergonya, culpa i desconfiança que fa que no només estiguin invisibilitzades, sinó que moltes vegades elles mateixes vulguin ser invisibles.

