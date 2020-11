VÍDEO Un home treu el seu cadell de gos de la boca d'un caiman que l'atacava

Un home de Florida va observar com seu cadell de gos era atacat per un caiman, que el mossegava a l'aigua. En veure la situació, no va dubtar en llançar-se al llac i obrir la boca de l'animal fent força amb els braços per tal d'alliberar el cadell, que estava totalment atrapat per les seves dents.Les càmeres de seguretat de la zona van gravar l'actuació heroica de l'home des que es llança a l'aigua fins que el va treure. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials, i a TikTok ha arribat als 10 milions de visualitzacions.

