Polèmica pel «m'agrada» del compte d'Instagram del Papa a una foto eròtica

Pope Francis is horny as hell pic.twitter.com/znGdgyJWLv — Barstool Sports (@barstoolsports) November 13, 2020

A vegades els "m'agrada" a Instagram poden jugar una mala passada o ser "desafortunats". En aquest cas no ha estat per menys, el Vaticà s'ha vist involucrat enmig d'una polèmica per un "m'agrada" del perfil del papa Francesc a una foto eròtica. La model que apareix a la imatge va fer una gravació del "m'agrada" i la va compartir a les xarxes dient que "almenys aniré al cel".Com era d'esperar a la Santa Seu ha intentat gestionar l'incendi de la millor manera possible i han tirat pilotes fora. En declaracions a The Guardian , un portaveu del Vaticà ha negat els fets i ha dit que han demanat explicacions directament a la xarxa social per saber com eés possible que hi hagi un "m'agrada" si, en principi, ningú l'ha fet.

