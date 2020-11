Cauen els ingressos als hospitals en un dia d'alta mortalitat a Catalunya per la Covid

CONTAGIS 332.693 (+1.281) INGRESSATS 2.018 (-99) UCI 509 (-5) DEFUNCIONS 15.624 (+82) Rt 0,78 (=) RISC DE REBROT 273 (-20) Actualització: 24/11/2020

Forta davallada dels ingressats als hospitals catalans amb 99 pacients menys que ahir, deixant el total a 2.018. Una tendència que també es repeteix a l'UCI, d'on han sortit 5 persones i per tant ara n'hi ha 509. El balanç del departament de Salut d'aquest dimarts notifica un augment de les defuncions per coronavirus, ja que en les últimes hores s'han registrat 82 noves morts, deixant el total a 15.624.Pel que fa al risc de rebrot, segueix en descens a Catalunya i retrocedeix 20 punts en les últimes 24 hores, situant-se en els 273 punts, segons l'última actualització del Departament de Salut. Pel que fa als nous positius avui es tornen a situar per sobre del miler amb 1.281 nous casos, elevant el total del balanç a 332.693La velocitat de propagació, l'Rt, es manté estable i segueix a 0,78, mentre que la incidència a 14 dies cau a 375,35 (ahir era de 400,503).

